PARTIZAN DOČEKUJE INĐIJU Milošević: Dobro je da se završila priča sa Mančesterom, već 2. put nam ne dozvoljavaju da sletimo u Beograd, ako je namerno neka im je na čast! (FOTO)

"Dobro je da se završila priča sa Mančesterom iz psiholoških razloga, pa možemo da se posvetimo onome sto nam je mnogo bitnije, a to je Superliga. Imali smo teško putovanje iz Mančestera, a već drugi put se dešava da od aerodroma nemamo dozvolu za sletanje. Igračima je jako teško da posle takve utakmice provedu celu noć, to im je dupli umor. A to nam se dešava već drugi put u mesec dana i ako neko to radi sa namerom neka mu je na čast", rekao je Milošević na početku obraćanja.

"Inđija je ekipa koja želi da igra fudbal, a ja sam posle prvog kola već rekao da su ozbiljan tim. Imali su nekoliko sudijskih nepravdi i zaslužili su mnogo više bodova. Mi moramo da imamo ozbiljan pristup ukoliko želimo dobar rezultat", rekao je Milošević.

Meč Partizana i Inđije na programu je u nedelju od 14.30 časova na stadionu Partizana.

