EKSKLUZIVNO! LEGENDARNI ĐIBRIL SISE ZA KURIR: Zvezda me je ujela za srce! (VIDEO)

Legendarni francuski fudbaler Đibril Sise u ekskluzivnom intervjuu za Kurir otkrio je da ga i dan-danas boli rana koju mu je kao desetogodišnjaku nanela Crvena zvezda pobedivši njegov voljeni Marselj u finalu Kupa evropskih šampiona 1991. godine u Bariju.

Priliku da razgovaramo s bivšim reprezentativcem Francuske i igračem koji je proveo tri nezaboravne sezone u Liverpulu imali smo uoči njegovog nastupa u ulozi di-džeja u beogradskom klubu „Bank“. On se po završetku fudbalske karijere, koja je trajala 21 godinu, posvetio muzičkoj karijeri. Uglavnom pušta haus muziku, mada ponekad voli i da repuje.



Prvi put ste u Beogradu, kako vam se dopada ovde?

- Kul je! Video sam mnoge lepe stvari ovde, grad je prelep. Nažalost, nisam imao priliku da previše šetam okolo jer smo kasno stigli. Morao sam malo da se odmorim za nastup, ali uspeo sam da vidim da je zaista kul grad i da ću definitivno morati ponovo da dođem - počeo je razgovor za Kurir Đibril Sise.

Koliko znate o dva najveća srpska kluba, Crvenoj zvezdi i Partizanu?

- Uf... Znam dosta. Ja sam veliki navijač Marselja i dobro se sećam kada smo izgubili u finalu Kupa evropskih šampiona od Crvene zvezde. To je bio zaista jak udarac za mene, bilo je prilično bolno. Ali shvatio sam s vremenom da je to fudbal. Ako nisi dovoljno dobar tog dana, izgubićeš. Zvezda je tada bila bolja od nas i zasluženo je pobedila. Tako da znam za Zvezdu, ali i za Partizan, svakako.

Koga biste izdvojili od srpskih fudbalera, da li poznajete nekog?

- Kako da ne, Miloš Krstić i ja igrali smo zajedno u Marselju... Naravno, tu su i Nemanja Vidić, Bane Ivanović... Ako bih morao nekog da izdvojim, onda je to definitivno Nemanja Vidić. Izuzetno jak momak, bilo je zaista teško igrati protiv njega. Generalno, Srbija je imala i ima jake igrače.



Imali ste fenomenalnu fudbalsku karijeru, sada uspešnu muzičku. Šta od to dvoje donosi više adrenalina?

- Teško je to porediti. Glavna razlika je u tome što, kada puštam muziku, tu sam samo ja, sve zavisi od mene. A u fudbalu, ako jedan igrač nije u najboljem izdanju tog dana, ostali će ga pokrivati - objasnio je Đibril Sise.

MENJA FRIZURE, ALI NE PUŠI I NE PIJE



Đibril Sise je kao fudbaler bio poznat po čestim promenama imidža, posebno boje kose i života van fudbala. Bio je zvezda TV emisija „Pimp My Ride“, i francuske verzije TV šoua „Dancing With the Stars“. Sada radi kao di-džej. Ponosan je na sebe što nikada nije upao u ralje alkohola i droge. Za sebe kaže da nikada nije zapalio cigaretu.