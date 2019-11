LALATOVIĆ UDARIO NA NOVINARE I UPRAVU SVOG KLUBA: Trener Vojvodine nema mira, evo šta je rekao posle pobede nad Mačvom (VIDEO)

"Nadam se da će sada i novinari malo više hvaliti Vojvodinu, a ne samo kuditi je kada izgubi ili odigra nerešeno", rekao je Lalatović i nastavio:



"Vidim samo kritike i ne znam šta je razlog tome. Možda to što je Vojvodina druga ili to što će izaći u Evropu? Ja sam i došao ovde zbog toga, a ukoliko smetam, mogu i da odem, to nije nikakav problem. Dlaku na jeziku nemam i žao mi je kada me moji igrači pitaju: 'Šefe, da li je moguće da nas nikad nema u novinama? Da li je moguće da o Vojvodini niko ništa ne piše, a druga-treća je na tabeli?' Samo pljuju i kritikuju kad izgubimo".

Vojvodina zauzima drugo mesto na tabeli uoči dvonedeljne prvenstvene pauze.



"Baš me zanima da li će neko u narednih 14 dana, makar i na sedmoj stranici, pisati nešto o mojim igračima. Vojvodina je veliki klub i tužno je to što o njoj u Srbiji niko ništa lepo ne priča i ne piše. To je sramota i jako mi je žao zbog toga, jer Vojvodinu doživljavam kao svoju drugu kuću, pa zato ne mogu da verujem u neke stvari".





Na kraju, Lalatović je "pecnuo" i neimenovane članove rukovodstva Vojvodine.



"Nadam se da je barem 80 posto naše uprave srećno što smo pobedili danas, a 20 posto možda i nije. No, šta da radim? Moji igrači su pokazali kako se bori za klub. Mi nemamo veliki fond igrača, ali od ovoga što imamo, ja izvlačim maksimum. Oni mi daju srce, a ja njima svoju dušu", zaključio je Lalatović.

