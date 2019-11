SOPOT REKORDER U BROJU TURNIRA: 500 ekipa, 4300 igrača i skoro 100 dana malog fudbala

ЛЕТО У ЗНАКУ МАЛОГ ФУДБАЛА Лето иза нас су обележили турнири у малом фудбалу у свих 16 месних заједница општине Сопот. Од турнира у Стојнику, који је почео 28-ог маја су се ређали турнири у Слатини, Дучини, Раљи, Рогачи, Малој Иванчи, Поповићу, Ђуринцима, Дрлупи, Неменикућу, Малом Пожаревцу, Парцанима, Ропочеву, Губеревцу, Сибници и Бабама који је завршен 30-ог септембра. Статистика је следећа, на 16 турнира, пријавило се укупно 435 екипа, са око 3800 играча, из Барајева, Младеновца, Гроцке, Вождовца, Лазаревца, Аранђеловца, Обреновца, Смедерева, Звездаре, Палилуле, осталих београдских општина и Сопота. Фудбал се у ова 4 месеца играо 87 дана. Уз ово треба додати и турнир са краја прошле године у малом фудбалу у Сопоту који сваке године у првој половини децембра окупља преко 60 екипа, око 550 играча и игра се 11 дана, што укупно годишње износи око скоро 500 екипа, око 4300 играча и скоро 100 дана малог фудбала. Што се овога лета тиче екипе Данкови Ропочевци (већ другу годину за редом) и Три МБ Универзал Мала Иванча су учествовале на свим турнирима. Највише пехара су освојиле екипе: Данкови Ропочевци - 9, Три МБ Универзал Мала Иванча - 5 и Климатизација и вентилација Ђуричић - 4. Што се тиче појединачних признања одскаче Немања Милошевић који је чак на 5 турнира био најбољи стрелац. Ево и броја освојених одличја: Прва места: 1. Данкови Ропочевци - 3 2. Ауто сервис Драги - 2 3. Климатизација и вентилација Ђуричић - 2 4. ОФК Рогача - 2 5. Алу пласт инжењеринг 6. Јаковљевић Стил 7. Јога бонито 8. Росонери Ропочево 9. СТР Центар Мали Пожаревац 10. Трго рад 11. Три МБ Универзал Мала Иванча Друга места: 1. Отписани - 2 2. Три МБ Универзал Мала Иванча - 2 3. Ауто сервис Драги 4. Данкови Ропочевци 5. Дучина 6. ЕДБ 7. Јога бонито 8. Јога бонито Ропочево 9. Климатизација и вентилација Ђуричић 10. Росонери Ропочево 11. Салон намештаја Тим Трешња 12. Стрелиште 13. Шакали Влашка 14. Треси меси Трећа места: 1. Данкови Ропочевци - 5 2. Јаковљевић Стил - 2 3. Три МБ Универзал Мала Иванча - 2 4. Ђуринци 5. Јога бонито 6. Климатизација и вентилација Ђуричић 7. Оксфорд 8. Росонери Ропочево 9. СУР Центар Поповић 10. Шакали Влашка

