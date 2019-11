ĐORĐE DESPOTOVIĆ IZ SRCA I KRAJNJE ISKRENO: Srbija je kruna moje karijere, selektor me je iznenadio kada me je pozvao!

Ljubiša Tumbaković iznenadio je srpsku sportsku javnost pozivanjem Đorđa Despotovića u reprezentaciju. Visoki napadač posle odličnih partija u Rusiji, u dresu Orenburga, dobio je poziv selektora, spreman da za nacionalni tim debituje u 27. godini života protiv Luksemburga (14. novembar) i Ukrajine, tri dana kasnije.



- Iznenadio me je poziv! Ali, sam se potajno nadao, jer stvarno imam dobru sezonu. Pozvao me je selektor Ljubiša Tumbaković i rekao mi da me prati već duži period. Ne mogu vam opisati, kako sam se u tom trenutku osećao... Fenomenalno je blaga reč - u dahu je izgovorio za Kurir Đorđe Despotović, a onda nastavio:

- Stvarno sam uzbuđen i taj osećaj me drži danima. Ovo je kruna karijere, na spisku sam reprezentacije, dobiću priliku da obučem dres Srbije.

Velika konkurencija vlada u napadu nacionalnog tima. Aleksandar Mitrović je prvi izbor, poziv je dobio i Andrija Pavlović, dok će Milan Pavkov okupljanje propustiti zbog povrede. Luka Jović zbog svađe sa selektorom, nije u prvom planu.

- Mitrović je vrhunski napadač, igra dugo u Engleskoj i što je najvažnije, redovno daje golove. Top je napadač! I ostali momci su kvalitetni, konkurencija ne manjka. Iskreno se nadam da bih mogao da dobijem šansu makar u jednoj utakmici koja nas čeka.

Đorđe Despotović igrao je za mlađe selekcije Srbije, tako da poznaje nekoliko fudbalera koji su u A reprezentaciji.

- Poznajem sigurno 15 momaka koji su sada na spisku. Najbolji sam sa Nemanjom Maksimovićem, znamo se iz mlađih selekcija Crvene zvezde, a i zemljaci smo. (smeh) On iz Banje Koviljače, ja iz Loznice. Njemu sam prvo javio, kada me je selektor pozvao.

Utakmice protiv Luksemburga i Ukrajine trebalo bi da posluže za uigravanje za baraž, za odlučujuće utakmice u martu 2020. za plasman na Evropsko prvenstvo.

- Teško je igrati bez navijača, a Luksemburg nije za potcenjivanje. Znam da će biti dece na tom meču, ali nije to isto kad bude pun stadion. Ukrajina je motiv za sve u reprezentaciji, jer će svi hteti da se revanširaju za poraz od 5:0. Bio je to loš dan za momke i treba ga ispraviti na terenu. Evropsko prvenstvo je san za svakog od nas, šansu koju nam daje baraž moramo iskoristiti - objasnio je Đorđe Despotović.

Skautirali ga iz BiH

Hteo ga i Prosinečki Ljudi iz FS BiH pratili su igre Đorđa Despotovića, jer ima rodbinske veze iz Republike Srpske.

- Pratili su me još dok sam igrao u Astani i tada je bilo nekih kontakata. Onda sam se povredio... Moj san je bila samo reprezentacija Srbije. Opet, ne mogu, a da ne kažem da deo mog srca uvek kuca za Republiku Srpsku - objasnio je Despotović.

Zablistao Rusiju obožavam Đorđe Despotović trenutno je četvrti strelac ruskog prvenstva, sa šest postignutih golova. Pre Rusije igrao je u Kazahstanu za Kairat i Astanu.

- Meni Rusija budi lepe uspomene, našao sam se ovde u Orenburgu. Ruska liga je teška, izjednačena, ovde svako svakoga može da pobedi. Rusi su iskoristili to što su bili domaćini Mundijala, imaju fantastične moderne stadione i uslove za rad - jasan je Đorđe.

Bivši klub Bravo za Crvenu zvezdu Đorđe Despotović osam godina proveo je omladinskoj školi Crvene zvezde, a za prvi tim igrao je u sezoni 2014/2015:

- Pratim Crvenu zvezdu, kako da ne pratim. Svaka čast na dosadašnjim rezultatima, posebno na plasmanu u Ligi šampiona. To je fenomenalan uspeh. Velika stvar za Srbiju je što Crvena zvezda i Partizan redovno igraju u Evropi.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

