KOLAROV NA OKUPLJANJU REPREZENTACIJE: Ma kakva da je, to je naša reprezentacija! Ne želim da pričam o fudbalerima koji nisu na spisku (KURIR TV)

"Znam vrlo dobro kakva je situacija. Gledamo da odradimo ono što je do nas. Ne možemo da utičemo na to šta će se desiti sa Portugalom, ne možemo unapred da vidimo. Koncentrisani smo na ono što nas čeka, da budemo pravi.

Ako Portugal kiksne, da budemo spremni, a ako ne, da budemo spremni za mart i baraž", rekao je Kolarov novinarima u Staroj Pazovi.

Srbija dva kola pre kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo može da ostvari plasman ako pobedi obe utakmice, a Portugal kiksne u jednoj.

Ponovo u nacionalnom timu postoji problem sa pojedinim igračima. Luka Jović nije u timu.

Kolarov je upitan za "uvredjene" odgovorio da nije na njemu da komentariše.

"Ne bi bilo ozbiljno da komentarišem, nije na meni", kazao je Kolarov.

Naveo je da reprezentacija mora da bude na prvom mestu.

"Dugo sam ovde i uvek sam gledao svoj pristup, od prvog do ovog današnjeg okupljanja. Uvek sam gledao da reprezentacija bude na prvom mestu. Nekad lični ciljevi moraju da se stave u drugi plan, iako je to ponekad teško igraču da prihvati. Ma kakva reprezentacija bila. Dugo sam ovde i bilo je svakakvih ekipa, ali je to naša reprezentacija. Svako treba da stavi interes i na svoju štetu za interes grupe", rekao je kapiten srpskog tima.

On je istakao da je ubedjen da svi rade u najboljem smeru i najbolje što mogu.

Fudbalska reprezentacija Srbije dugo nema kontinuitet odlazaka na svetska i evropska prvenstva, a Kolarov je rekao: "Problem je sugirno u nama".

"Zašto toliko dugo, treba da vidimo šta i kako. Moramo da razmišljamo u smeru da reprezentacija bude svrha, a ne problem. Svi moramo da damo bolju poruku. Mi na terenu ponašanjem pre svega, ono mora da bude na nivou reprezentacije. Pitanje je vremena kada ćemo napraviti kontinuitet. Voleo bih da to bude dok ja igram. Nadam se već u martu. Treba da budemo svi zajedno, a ne da se stalno gleda ko je katastrofa", rekao je Kolarov.

Narednu utakmicu protiv Luksemburga moći će da gledaju samo deca do 14 godina, a Kolarov je naveo da ona treba da budu na stadionu i kada su normalni uslovi, a ne samo kada je reprezentacija kažnjena.

Kurir sport

Kurir