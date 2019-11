MLADENOVAC TO NE PAMTI: Luka Milivojević i Marko Dmitrović šokirali đake! Deca oduševljena posetom Orlova (VIDEO)

👋 Ученици ОШ „Момчило Живојиновић” из Младеновца овацијама су поздравили репрезентативце Србије Луку Миливојевића и Марка Дмитровића, који су посетили њихову школу у склопу акције ФСС „Навијај за Србију”. ⚡🇷🇸🦅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #NavijajZaSrbiju #SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS

