OTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA: Narko kartel Pabla Eskobara želeo da LIKVIDIRA legendarnog golmana Paragvaja! Fudbaler Kolumbije zaradio pesnicu i sačuvao mu živu glavu

Poznata je tragična smrt Kolumbijca Andreasa Eskobara, koji je ubijen nakon autogola na Svetskom prvenstvu 1994. godine, ali malo ko zna da je kolumbijski narko kartel želeo da likvidira golmana paragvajske selekcije Hosea Luisa Čilavera.

Samo zahvaljujući reakciji Faustina Asprilje, to se na sreću nije dogodilo.

Svemu je prethodila utakmica u Asunsionu između Paragvaja i Kolumbije, odigrana 2. aprila 1997. godine, koja je sadržala sve ono zbog čega ljubitelji fudbala vole Južnu Ameriku – odličan fudbal, strast, navijački fanatizam, uzavrelu latino krv...

Utakmica je imala veliki ulog. Ove ekipe igrale su važan duel u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. godine, a kompletna atmosfera na stadionu “Defensores del Šako” kao da je nagoveštavala filmski zaplet.

Paragvaj je poveo 1:0, a kada je arbitar dosudio penal za Kolumbiju došlo je do sukoba dva velika igrača. Prvo je Čilaver pljunuo Asprilju, Kolumbijac uzvratio udarcem, pa su obojica dobili po crveni karton.

Dok je izlazio sa terena, golman Paragvaja udario je pesnicom u lice Asprilju, pa je nastao opšti haos pored aut-linije, a u sve se uključila i lokalna policija, koja je u jednom trenutku i jurišala na gostujuće igrače.

Utakmica je nastavljena, Kolumbija je izjednačila, da bi u finišu meča Soto postigao gol za trijumf Paragvaja.

Međutim, tu se stvari nisu završile. Asprilja je u svlačionici dobio poziv koji se ne odbija – na drugoj strani bio je Hulio Fijero, jedan od bliskih saradnika Pabla Eskobara, koji je tražio od kolumbijskog napadača da se nađu u hotelu.

Razgovor je tekao ovako :

- Čim se utakmica završila zvoni mi telefon, nepoznat broj: “Ja sam Hulio Fijero, dođi kod mene u hotel” - prisetio se nedavno Asprilja u intervjuu “Telepasifiku”, povodom igračevog 50. rođendana, i nastavio:

- Dolazim tamo, lik je sa desetoricom tipova. Svi su pijani, u društvu Paragvajki. Kaže: Treba nam tvoja dozvola, ova dvojica ostaju u Asunsionu i žele da ubiju onog debelog Čilavera!

- Kako? Da li ste vi normalni? To će da bude kraj kolumbijskog fudbala! To ne sme da se desi. Šta se desi na terenu, to je bilo na terenu. Samo me je udario pesnicom, pomirili smo se, tu se sve završava - smirivao ih je Asprilja.

Izgleda da je bio dovoljno ubedljiv jer je uspeo nekako da odgovori Fijera. Čilaver je ostao živ i zdrav, a Fijerovo telo pronađeno je 2004. godine...

