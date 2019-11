POTRESNO DO BOLA! BOG MI GA JE DAO, NEKA GA SAD I PRIMI: Ovako se Željko Pantić na komemoraciji oprostio od preminulog sina Isaije, a onda je zaplakao

Isaija se skoro dve i po godine borio u sa tumorom na mozgu i njegova borba je svojevremeno ujedinila celu Srbiju.

Mališan je, na žalost, izgubio bitku i u nedelju je preminuo.

Njegov otac Željko oprostio se on sina dugo govoreći na komemoraciji, kojoj su, između ostalih, prisustvovali i fudbaleri Partizana.

"Trudio sam se da za mog sina uvek imam snage i da od prvog časa do poslednjeg budem uz njega. Isaija je vodio isuviše radostan život da bih kao otac mogao da dozvolim neku kišovitu sahranu. Njegovih, nažalost samo 15 godina, su koncentrat sreće koje mu je Bog, čije ime on nosi u svom imenu, podario svih tih godina. Možda deluje čudno da se na tužnom skupu puštaju radosni snimci, ali ja i da hoću od mog Isaije ne mogu da napravim žrtvu jer je on živeo život pobednika, a ne život žrtve. Ceo njegov život je bio život borbe. Borba da se ostane čovek, da se ostane u životu, borba da se živi tako da kad ovaj crni dan dođe čovek ne može da kaže da je propustio previše toga", u dahu je govorio Željko Pantić.

foto: Printskrin

"Pomalo mi smeta što mi neki govore da sam superotac, kako mi neko reče da sam otac sa velikim "o". Ništa specijalno nisam uradio, samo ono što bi svako za svoje dete. Dve godine i pet meseci smo prevrtali nebo i zemlju da nađemo rešenje za nerešivu enigmu, za groznu bolest koja je plašila lekare od Beograda, Londona, Madrida i Vašingtona i izmamljivala zlokobne rečenice poput 'jednorog', 'ja to u životu nisam video', 'dva meseca klasifikujem i ne mogu da klasifikujem'. Jureći se sa tim 'jednorogom' ja sam kao roditelj imao dva puta, svestan da ovaj dan može doći, ili da mom detetu priuštim dve godine pakla, ili da mom detetu priuštim dve godine raja", nastavio je Pantić.

"Ovde stoje tri dresa koji predstavljaju tri segmenta njegovog života i sreće: Partizan sa kojim je rođen, Real Madrid koji ga je počastvovao i zavoleo, čak i više nego što je on voleo Real, jer mu je predsednik dodelio dres sa brojem 7 kao da je pojačanje kluba, a sada poslao venac, i dres Sakramento Kingsa. Da li je bilo deteta koje se vozilo avionom sa igračima na gostovanje ovog tima?", pitao je Pantić i dodao:

"Nosio je sreću sa sobom. Sreća se graničila sa apsurdom. U Vašingtonu posle operacije otišli smo na hokejašku utakmicu Vašington Kapitalsa. Smešni klub koji nikad nije bio šampion. Od više od 20.000 gledalaca Isaija uhvati pak. Sa tim pakom mi odemo u Beograd. I šta se desi? Vašington Kapitalsi prvi put od osnivanja postanu šampioni NHL-a. Isaija je išao i nosio sa sobom sreću. Drugi njegov elemenat života je rukavica iz Marvelovog Univerzuma 'Endgejm'. To je rukavica junaka koji je umro da bi poništio strašne posledice smrti. Odgledao je 22 filma i žurili smo da pogledamo ovaj poslednji plašeći se da neće stići da ga pogleda. To je bio veoma važan deo njegovog života.

Tu je i mač 'lajtsejber'. Prošlog leta ga je napravio on sam. Treći deo njegovog života je Biblija. Stalno je sa sobom nosio Bibliju. Nosio je ime slavnog izraelskog proroka iz Starog zaveta. To je bio prorok koji je bio sam protiv svih, uvek je govorio istinu".

"I da me neko pita sada 15 godina kasnije, da li bih nešto promenio, da ja, i da imam rukavicu koja vraća vreme, nemam tačku vremena za koju bih mogao da kažem da bih se vratio kako bih izbegao ovo. Imam utisak da je ovo jednostavno trebalo ovako da se desi. Da je on ovim kratkim životom trebao svima nama da pošalje poruku, pre svega kako se živi ovaj život. I kad si zdrav i nisi bolestan, i kad si bolestan i, da se ne lažemo, osuđen na smrt. Koliko mi taj život cenimo? Ja sam bio miran kada sam saznao da moj Isaija ima tumor. Želeo sam da mu napravim raj od života. Moja odluka je bila da ne budem otac na službenom putu. Kada sam saznao da je oboleo ubacio sam iz treće u petu brzinu i dao sve od sebe. Zato bih voleo da iz Isaijinog života da izvučemo pouku, kako se živi, kako naša deca mogu da žive i da se za junakom ne plače. Barem ne previše. Bog koji mi ga je dao neka ga sada primi", rekao je Željko Pantić i zaplakao.

foto: Printskrin

O Isaiji je govorio i Dobrivoje Tanasijević, alijas Dan Tana, koji je, između ostalog, bio i predsednik Crvene zvezde.



"Upoznao sam divnu familiju, oca, majku i dva sina. Proveo sam divno vreme s njima. Često su me pitali o filmovima i filmskim zvezdama koje sam upoznao u Holivudu. Nadam se da je Isaija sada na nebu sa tim zvezdama. Moje saučešće porodici", rekao je Dan Tana.

(Kurir sport)

Kurir