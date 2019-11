HRVAT NA MARGINI NA NOU KAMPU: Ivan Rakitić u neobičnoj situaciji u Barseloni, a evo šta planira da uradi

Hrvatski fudbaler Ivan Rakitić, koji je nakon pet sezona u Barseloni izgubio mesto u prvom timu, rekao je da je i dalje motivisan i da će do poslednjeg trenutka nastojati da promeni svoju situaciju.

"Obzirom da obožavam fudbal želim u njemu sve, pa razmišljam da da promenim ovu situaciju. Za mene je sve jasno: želim da osvojim još titula, ovde ili bilo gde drugde. Želim da osvojim Ligu šampiona ove godine, iduće godine, a nakon toga još više. Od te motivacije živim. Daću sve od sebe do poslednjeg dana, uživajući na svakom treningu", rekao je Rakitić za televiziju Movistar, prenosi Hina.

Kako navodi Hina, Rakitić je tokom razgovara ostavio utisak da će pokušati da se ponovo izbori za mesto u prvoj postavi u kojoj je bio od dolaska u klub 2014. do ovog leta.

Istakao je da dodatno trenira, a niti jednom nije spomenuo odlazak ove zime, kao što neki nagadjaju.

Trener Ernesto Valverde ostavio je Rakitića na klupi u poslednje dve prvenstvene utakmice protiv Levantea i Selte. Ove sezone je nastupio u deset utakmica, odigravši svega 255 minuta, čime je pretposlednji po minutaži od sedam veznih igrača Barselone.

"Razumem i poštujem odluke trenera, kluba, ili koga već, ali smatram da sam dao jako puno tokom ovih pet i nešto godina koliko sam ovde. Želim da nastavim da uživam ovde, to je ono što želim, to mi je bitno. Imam 31 godinu, a ne 38, i osećam da sam u najboljim godinama, u najboljem trenutku", rekao je Rakitić koji ugovor s Barselonom ima do leta 2021.

Rakitić je od dolaska u Barselonu svake godine odigrao više od 50 utakmica po sezoni, skupivši 278 nastupa, čime je peti stranac s najviše nastupa u 120 godina dugoj istoriji kluba. Otkad je 2017. na klupu seo Valverde bio je najkorišteniji igrač, sve do početka ove sezone.

"Ovo je teška situacija, potpuno nova za mene, ali ponekad se događaju stvari koje nije potrebno shvatiti 100 odsto, a moraju se prihvatiti", rekao je Rakitić.

