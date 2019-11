NOVI SLUČAJ RASIZMA: Rumnski navijači brutalno vređali tamnoputog igrača Švedske! (FOTO)

U posledne vreme rasizam se dešava sve češće na fudbalskim terenima širom sveta, a najnoviji slučaj delo je navijača Rumunije.

U petak uveče, na stadionu u Bukureštu, reprezentacija Rumunije je poražena od Švedske rezultatom 2:0, a u finišu utakmice, domaći navijači su skandalozno vređali fudbalera gostujuće ekipe.

foto: EPA/ROBERT GHEMENT

Sudija, Danijele Orsato, prvo nije čuo te povike sa tribina, međutim, ubrzo je prekinuo utakmicu, a u tim trenucima dvadesetogodišnji Isak bio je vidno slomljen.

- Čuo sam rasističko zlostavljanje koje dolazi sa tribina i prijavio sam sudiji, ali on je odgovorio da nije čuo ništa. Ipak, posle nekoliko minuta prekinuo je utakmicu. Pomislio sam da je to sramota, ali i da smo bili pripremljeni za to. Svakako, bilo je bolno - rekao je Isak.

Nakon poslednjeg zvižduka, Šveđani su pojurili u zagrljaj Isaku, te su zajedno proslavili pobedu i plasman na Evropsko prvenstvo.

foto: AP Photo/Vadim Ghirda

Rumuniji verovatno sada sledi oštra kazna od UEFA, a tek što su jednu odradili. Podsećamo u oktobru su Rumuni odigrali meč pred praznim tribinama protiv Norveške zbog skandiranja navijača protiv mađarskih manjina u državi, tokom utakmice protiv Španije.

Taj incident, stigao je nekoliko nedelja nakon velikog skandala u Bugarskoj, kada su žrtva rasista bili fudbaleri Engleske reprezentacije.

