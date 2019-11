ELITA NA OKUPU: Treneri Zvezde gosti Reala i Atletika u Madridu na internacionalnom seminaru!

Usavršavanje je najvažnija stvar u trenerskom poslu, a toga su svesni i crveno-beli stručnjaci koji su proveli nekoliko dana u Madridu i prisustvovali seminaru koji im je pomogao da dodatno prošire znanje o kondicionim treninzima, pravilnoj ishrani i oporavku fudbalera.

U akademiji madridskog Reala bili su Marko Vasiljević, Ivan Vučetić i Nikola Todorić, dok su gradskog rivala posetili Igor Delibašić, Nikola Serpak i Nikola Leposavić, treneri seniorske ekipe Crvene zvezde, našeg razvojnog tima Grafičara kao i stručnjaci zaposleni u Omladinskoj školi. Ivan Vučetić, kondicioni trener, glavni i odgovorni za fizičku spremu igrača koji su na raspolaganju Vladanu Milojeviću ističe da je iskustvo u Madridu bilo od velikog značaja za sve:

- Tema seminara bazirala se na snazi u sportu. Prvi deo obuhvatao je naučno-istraživačke radove u sportu, dok je drugi dan predavanja bio konkretniji i interesantniji za nas. Imali smo priliku da kroz radionice vidimo sve ono čime raspolažu. Predstavili su nam opremu, kao i programe rada koje koriste u prevenciji povreda i rehabilitacijama. Gosti su bili i kondicioni treneri iz Barselone i Juventusa koji su predstavljali svoj način rada. Razlika u odnosu na ono što mi koristimo je samo naprednija tehnologija kojom oni raspolažu, ali u svim drugim segmentima ih pratimo - rekao je Vučetić.

Organizatori ovog seminara bili su: Evropsko udruženje sportskih nutricionista ESNS, Organizacija kondicionih trenera SCS, Univerzitet Mursija UCAM, tako da se može reći da su naši alhemičari učili od vrlo eminentnih stručnjaka.

- Oni svoj način rada strogo baziraju na individualnom treningu. Kada uskoro otvorimo naš mediko blok, mislim da ćemo im se dodatno približiti. Videli smo uslove koje imaju u Madridu i nije to ništa neverovatno. Kao i mi, imaju deo koji se bavi analitikom i deo koji se bavi fizičkom pripremom. Fascinantno je pak, da oni sve to imaju i za decu uzrasta do 14 godina, kao i da imaju deo koji se bavi novim pravilima u fudbalu, tako da su veoma detaljni - podvukao je Vučetić.

