ZVEZDA NADOMAK PROLEĆA U EVROPI: Crveno-beli omladinci ponovo remizirali sa moćnim Bajernom

Ranije danas Totenhem je savladao Olimpijakos 1:0.

Bavarci su prvi na tabeli sa 11 bodova, Zvezda je druga sa osam, Totenhem treći sa sedam, dok je poslednji Olimpijakos sa samo jednim bodom.

U poslednjem kolu Bajern dočekuje Totenhem, dok Zvezda gostuje Olimpijakosu.

Prvoplasirani ide direktno u osminu finala Lige šampiona, dok drugoplasirani mora u šesnaestinu finala, koja je takođe na programu na proleće.

Dakle, izabranici trenera Slavoljuba Đorđevića su blizu prolaska u narednu fazu.

Đorđević nije mogao da računa na Borisava Burmaza, kapitena ekipe, pa je njegovo mesto u startnoj postavi zauzeo strelac drugog pogotka protiv Totenhema u Beogradu - Petar Piplica.

Već u petom minutu gosti bili blizu vođstva, ali je bugarski sudija Ivajlo Stojanov procenio da lopta nije prešla gol-liniju celim obimom.

Kombinovali su u 22. minutu po desnoj strani Mitrović i Matić, a lopta je stigla do Novakovića koji je uputio snažan udarac sa nešto više od 20 metara, ali je Šmeler bio na mestu da zaustavi to. Priliku na drugoj strani imao je Zirzki, kada se izvukao na desnu stranu i ušao u kazneni prostor Crvene zvezde. Sve je to pomno pratio Katić, sjajno izleteo, skratio ugao i zaustavio udarac napadača gostiju.

Ponovo prekid i ponovo Aleksandar Lukić, kao i u derbiju u subotu. Izveo je Novaković korner kratko do Radulovića koji je sjajno centrirao i pronašao Lukića, a Zvezdin defanzivac preciznim udarcem glavom matira Šmelera u 36. minutu.

Pokušali su gosti da uzvrte preko Zirzkea i Hermana u 43. minutu, ali koncentrisani Katić ne dozvoljava izjednačenje.

Gosti su ipak izjednačili u 54. minutu kada je Mejer iz slobodnog udarca pogodio rašlje Katićevog gola.

Nije to obeshrabrilo crveno-bele bisere koji su nastavljali da napadaju i da igraju visok presing na polovini Totenhema. Udarac sa distance oprobao je i Blagojević u 63. minutu kada je snažno šutirao iskosa sa leve strane, ali je lopta završila iznad prečke Šmelerovog gola. Dva minuta kasnije i spretna reakcija Babića kada je pokušao da iskoristi grešku Kela, ali je njegov pas u peterac bio nešto brži od Radulovića koji se ubacivao na drugoj stativi.

Pogrešio je Bout na sredini terena u 76. minutu. Pokušao je da odigra poprečni pas, ali je Radulović to predosetio i presekao loptu, zatim se driblingom oslobodio čuvara i šutirao iskosa sa leve strane, tik pored stative. Mogao je Bačanin nakon toga da reši pitanje pobednika, pokušavao je i Blagojević, ali je rezultat ostao nerešen.

Zvezde je u ovom meču ugostila nekoliko ustanova za decu sa posebnim potrebama. Gosti crveno-belih bili su: Dom za učenike sa oštećenjem sluha, Prihvatilište za decu Beograda, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović", Humanitarna organizacija "Dečje srce" i Centar za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno-ometenih u razvoju “Mara”.

Crvena zvezda: Katić, Mitrović, Blagojević, Matić, Lukić, Milikić, Pantović, Novaković, Piplica (od 62. Bačanin), Radulović, Babić (od 90. Lazetić).

Bajern: Šmeler, Kel, Embi, Daniliuc, Tilman, Herman (od 83. Kuni), Zirzki, Vajdner, Johanson, Bout, Mejer.

