CRVENO-BELI SIJAJU OD SREĆE POSLE REMIJA SA BAJERNOM: Malo ko je verovao u ovu decu

Crvena zvezda posle pet odigranih kola Omladinske Lige šampiona ima osam osvojenih bodova i nalazi na drugoj poziciji, a pozitivan rezultat u Pireju u poslednjem kolu doneo bi joj evropsko proleće.

- Važan bod za nas. Mogu da nabrojim na prste ljude koji su verovali u ove momke. Bez obzira na to da li prošli ili ne, nema šta da im se zameri. Uvek su davali maksimum i to će učiniti i u sledećoj utakmici. U Atini će biti kako bude, ali Crvena zvezda ne mora da brine za svoju budućnost i to smo i danas pokazali - rekao je Đorđević.

Ponovo je Lukić, kao i subotnjem derbiju i trijumfu protiv Partizana (2:1), pokazao da osim defanzivnih, poseduje i golgeterske sposbnosti.

- Drago mi je što sam postigao gol, iako je moj glavni zadatak da budem dobar u defanzivi. Teška utakmica, hteo bih da se zahvalim svima koji su došli da nas podrže. Bilo je vrlo naporno, jedva smo izdržali, ali šta je tu je. Nadam se da ćemo u Atini ostvariti pozitivan rezultat i obezbediti evropsko proleće - rekao je Lukić.

(FK Crvena zvezda)

Kurir