CRVENA ZVEZDA IPAK IMA BUDUĆNOST: Zvezdini omladinci pišu istoriju crveno-belog kluba

Stvaranje igrača je cilj za Crvenu zvezdu, a kada se to isprati i pozitivnim rezultatima, onda je to dodatni plus. Složni su u tome svi zaposleni u Omladinskoj školi. Međutim, juniorski tim Crvene zvezde, koji je uz to i najmlađi u ovom takmičenju, nalazi se pred evropskim prolećem i odlučivaće o svojoj sudbini protiv Olimpijakosa u Atini 11. decembra od 16 časova.

Ukoliko pobede - prolazak dalje je obezbeđen, ali i u slučaju drugih ishoda, pomno će juniori Zvezde pratiti dešavanja iz Minhena, gde će Bajern, koji je već obezbedio prvo mesto i direktan prolaz, dočekati Totenhem.

Juče su još jednom pokazali kakav kvalitet i potencijal poseduju. Uz to i kakvo srce i karakter imaju, jer su bili su ravnopravan rival minhenskom timu.

- Bila je vrlo teška utakmica. Mnogo smo se potrošili. Zasluženo smo poveli, posle primili gol, ali mislim da smo pokazali karakter i to je ono što je najbitnije. Što se mojih odbrana tiče, trudim se da uvek budem koncentrisan i da reagujem najbolje što mogu. Zahvaljujem se svim navijačima koji su došli da nas podrže. Koliko sam video sa terena- zapadna tribina je bila puna. Nadam se da ćemo proći dalje i da će naši navijači nastaviti da budu uz nas - rekao je Andrija Katić, čuvar mreže crveno-belih omladinaca, koji je branio maestralno.

Meč u Atini biće presudan za bisere Zvezde. Protiv rivala kog su već savladali u Beogradu sa 2:1, imaće sjajnu priliku da ostvare istorijski uspeh i “prezime” u Evropi.

- Vrlo su naporne ove utakmice pred kraj polusezone, jer nas umor polako stiže, ali smo se dogovorili sa stručnim štabom da moramo da damo i poslednji atom snage u meču protiv Bajerna. Mnogo trčanja, duela, smatram da smo odigrali lavovsku utakmicu i da je hemija u ekipi doprinela tome da ostvarimo pozitivan rezultat. U Atini ćemo dati sve od sebe da izborimo prolazak dalje. Svesni smo koliko smo radili i koliko smo se borili za ove evropske uspehe. Mi smo Zvezda i uvek idemo na pobedu - rekao je Miloš Pantović, krilni napadač rođen 2002. godine.

Sjajan prekid i mnogo rada u tom segmentu isplatio se mladim talentima.

- Teška utakmica za nas. Poveli smo 1:0 iz uigrane akcije i uvek je pozitivno kada nešto što uvežbavate na treningu, možete da realizujete na utakmici. Primili smo gol, ali smo pokazali karakter i dokazali da možemo da se nosimo sa najkvalitetnijim ekipama u Evropi. Idemo u Atinu na pobedu, ne bavimo se kalkulacijama, jer imamo samopouzdanja i verujemo u prolaz - rekao je Andrija Radulović, asistent kod jučerašnjeg pogotka.

Trijumf u večitom derbiju, deset vezanih pobeda u domaćem prvenstvu, više od godinu dana bez poraza na terenima u Srbiji i prilika za istorijski uspeh. Crvena zvezda ima budućnost.

