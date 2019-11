SAVO HLADNE GLAVE O ŠOKU U HAGU: Trener Partizana objasnio zašto je ekipa POSRNULA u poslednjim minutima meča sa AZ-om

Trener Partizana Savo Milošević ponovio je rečeno neposredno posle meča sa AZ Alkmarom da preuzima odgovornost za eliminaciju iz Lige Evrope i objasnio zašto je došlo do pada njegove ekipe u poslednjim trenucima meča u Hagu.

Crno-beli su protiv AZ-a vodili 2:0 do 88. minuta, a onda su primili dva gola i ostali bez šansi da dočekaju proleće u Evropi.

Dva dana kasnije, hladne glave, Savo Milošević je vratio film na meč sa Holanđanima.

"Tih 88 minuta koji su tako delovali protiv ozbiljne ekipe u Evropi i da li je uopšte neko mogao to da zamisli pre šest meseci ili ovih poslednjih pet minuta utakmice? A, znam mišljenje svih u javnosti o našem fudbalu", rekao je Milošević za RTS i nastavio:

"Dešavaju se ovakve stvari kada ekipa igra na gornjoj granici mogućnosti ili preko svog limita. Ova ekipa sve utakmice u Evropi je odigrala preko svojih mogućnosti. Zato se dešava da kada padnete, da taj pad bude veliki. Da ga je teško zaustaviti. Takve konfuzije i padove mogu da imaju i najveće ekipe u Evropi. Imala je i Barselona u revanšu protiv Liverpula ili Ajaks protiv Totenhema, isto je u pet minuta izgubio utakmicu. A, oni imaju bolje i kvalitetnije ekipe od nas, mnogo veće budžete, pa opet nisu izbegli konfuziju".

Slaže se trener crno-belih da je prvi primljeni gol bio okidač za posrtanje ekipe.

"Nama se desio taj prvi gol, koji se ne dešava često, čak se desi jedan u 10 godina na svim utakmicama. On je baš retkost, ali se desi. On je bio okidač za konfuziju koja se kasnije desila. Rekao sam posle utakmice da su se moje izmene pokazale kao loše ili nisu dovoljno uticale na to da se ovo ne desi i uvek je odgovornost na treneru".

Savo smatra da je doneo loše odluke, ali...

"Priča se završava na meni. Ako je neko kriv i odgovoran, onda sam to ja, uvek trener mora da preuzme odgovornost i krivicu. Mogu ljudi da razmišljaju da su te moje odluke posledice neiskustva ili što sam nestručan ili što ne poznajem fudbal, kako god, ljudi na to imaju pravo. Ali, mogu da kažem da sam od marta doneo stotine odluka i da sigurno znam da su u ogromnom procentu bile prave. Ako su ove bile pogrešne i to prihvatam, ali ne znam nijednog čoveka, ni trenera na svetu, koji nekad nije pogrešio", zaključio je Savo Milošević.

