POSLE 3 GODINE ISPLIVALA SUROVA ISTINA: Vuletić otkrio kako je Živković sa tatom izigrao Partizan i prešao u Benfiku!

Profesor Vuletić je pred prepunim amfitetatrom V odlučio da nakon više godina sada i zvanično ispriča šta se zaista dogodilo sa čuvenim transferom Andrije Živkovića u portugalsku Benfiku.

Potpredsednik je do detalja ispričao kako je čitava priča tekla, jer prosto slučaj Živković je bio neizbežna tema kada je reč o pravnom položaju profesionalnih fudbalera.

’’Septembra 2014. godine, rukovodstvo Partizana na čelu sa gospodinom Đurićem potpisalo je ugovor sa jednim investicionim fondom po kom je 50 posto ekonomskih prava na Živkovića prodato upravo tom investicionom fondu. U to vreme, Andrija nije bio ni na fudbalskoj mapi, priliku je dobijao samo sa klube, a bilo je slučajeva kada nije bio ni u protokolu. Onda se desio Novi Zeland 2015. godine i SP za omladince kada je Živković ’’eksplodirao’’ i kada je njegova cena na tržištu drastično skočila. Nakon toga, Živković je igrao sjajno i u dresu Partizana sa kojim je izborio igranje u Ligi Evrope. Krajem 2015. godine na adresu kluba stiže ponuda Benfike od 5 miliona evra, što bi crno-bele tada izvuklo iz krize, jer je te 2016. godine Partizan praktično bio bez dinara. Živković odbija da napusti Partizan, pod izgovorom da ne želi još da napusti klub, iako mu na leto 2016. godine ističe ugovor i tada bi kao slobodan igrač i bez obeštećenja klubu, uz mnogo veću paltu, mogao da ode negde. To se na kraju i dogodilo. Ono što je još gore u celoj priči jeste činjenica da po ugovoru koji je potpisao Dragan Đurić sa tim investicionim fondom godinu ranije, Partizan je bio dužan da prihvati prvu ponudu koju dobije od nekog kluba, a ukoliko se to ne desi, Partizan je bio dužan da plaća penale u vrednosti 50 posto dostavljene ponude, tačnije 2.5 miliona evra u ovom slučaju. Pa tako Partizan umesto da zaradi 5 milona evra, on je bio dužan da plaća 2.5 miliona. Da to ne bude sve postarao se roditelj Živkovića. Naime, otac Andrije Živkovića je zajedno sa Andrinjim menadžerom napravio novi investicioni fond pod nazivom ’’Žile internacional’’ koji od Benfike na ruke dobija 3 miliona evra i tako Živković odlazi u Benfiku, a Partizan je morao da otplaćuje penale od 2.5 milona evra umesto da prihoduje 5 miliona’’ zaključio je Vuletić.

Andrija Živković i danas nosi dres portugalske Benfike i slobodno možemo reći da nije ispunio ni deo očekivanja koja je fudbalska javnost imala od njega.

Njegova trenutna tržišna vrednost je oko 8 miliona evra, po proceni renomiranog sajta Transfermarket. Živković iza sebe ima ne baš sjajnu sezonu.

Za Benfiku je u svim takmičenjima tekuće sezone odigrao 30 utakmica i još uvek nije uspeo da se upiše u listu strelaca, pa nije ni čudo što se u portugalskoj štampi već sada spekuliše gde bi Živković mogao da nastavi karijeru.

Kurir sport / Nemanja Ilić

Kurir