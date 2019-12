NEMANJA BELIĆ, GOLMAN ČUKARIČKOG: TSC je sjajna ekipa, biće ovo istinski derbi kola

Pomenuo je i trener Aleksandar Veselinović odmah po završetku tog susreta da je zadovoljan, pre svega „zalaganjem igrača tokom svih 95 minuta“.

- Na poslednja tri gostovanja lošije smo odigrali samo u drugom poluvremenu meča u Kruševcu protiv Napretka. Uz respekt Mačvi i Radniku, smatram da su i u Šapcu i u Surdulici zaslužili pobede, a umesto šest bodova osvojili smo dva. Opet, treba biti pošten, možda smo u nekim drugim mečevima mi imali malo više sreće – kazao je jedan od najiskusnijih u timu Čukaričkog, Nemanja Belić.

Čuvar mreže Brđana se nadovezao na tu temu.

- Prošlo je skoro polovina šampionata, za sada smo četvrti, dišemo za vrat drugom i trećem. Čukarički ima kvalitet da bude u vodećem kvartetu, sad, da li za drugo, treće ili četvrto mesto, videćemo... Mnogmće zavisiti i od učinka u preostala tri meča u sezoni, protiv TSC-a, Proletera i Crvene zvezde.

Od pomenuta tri meča najpre sledi derbi kola, protiv TSC-a (sreda, 15 časova), na Banovom brdu. O narednom rivalu Belić ima samo reči hvale:

- Klub organizaciono podseća na Čukarički, to je jedan od razloga zašto se nalaze tu gde jesu. Od starta šampionata su krenuli uzlaznom putanjom, ali to je obično karakteristično za klubove koji se plasiraju u viši rang, da imaju taj adrenalin i elan. No, TSC je dokazao da pored toga poseduje i kvalitet, koji se ogleda pre svega u kontinuitetu njihovih dobrih igara.

TSC je jedna od dve ekipe koje su uspele da u Super ligi savladaju Čukarički. To je „pošlo za rukom“ još samo Napretku.

- Dobro se sećam tog meča. Bili smo dominantni u prvom poluvremenu, koje je bilo jedno od naših najboljih u prvenstvu. Mislim da sam tokom tih 45 minuta imao možda samo jednu intervenciju. Ali, TSC je veoma iskusna ekipa, znala je da nas kazni početkom drugog poluvremena. Kasnije sam i odbranio jedanaesterac, nadao sam se da će on dobiti na značaju makar osvajanjem boda, ali se to nije dogodilo. Imali smo i mnogo malera, čak tri povrede na tom meču, najpre Puškarića, potom Ovusua i na kraju Đorđevića – prisetio se Belić.

Kad već pominje povrede, ni u sredu protiv tima iz Bačke Topole Čukarički neće biti kompletan.

- Tačno je da ćemo biti oslabljeni, duga sezona i raniji početak, odnosno igranje Evrope polako uzima danak. Ali, Čukarički je klub koji je na sve to bio spreman, već smo dobar deo sezone izgurali sa nekoliko igrača koji su bili povređeni. Između ostalog, i bez mene su momci uspevali da ostvare sjajne rezultate. Na svakoj poziciji imamo najmanje dva kvalitetna igrača, a protiv TSC-a će na teren u tom trenutku najbolji tim – diplomatski je zaključio Belić.

Kurir sport

Kurir