PIO JE ŠAMPANJAC UMESTO VODE! Vuletić KONAČNO rešio misteriju i otkrio zašto Gogua nikada nije dobio priliku u Partizanu

Učesnici tribine bili su potpredsednik Partizana profesor Vladimir Vuletić, trener Partizana Savo Milošević, advokat Zoran Damjanović, biznismen Dobrivoje Tanasijević Dan Tana i Mirko Poledica - predsednik sindikata profesionalnih fudbalera ’’Nezavisnost.’’

S obzirom na kompleksnost same teme, čitava debata trajala je nešto više od dva sata, a govornici su kroz razne primere uspeli da dočaraju kroz šta sve fudbaleri u srpskom fudbalu prolaze, kao i kako se domaći klubovi bore sa istim.

Najbolji primer dao je potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić koji je ’’iz prve ruke’’ objasnio slučajve bivših fudbalera Partizana Aubabakara Oumarua i Sedrika Gogue.

- Ababukar, koji je bio igrač Partizana 100 posto, dobio je ponudu od Gvandžua od 1.2 miliona evra. Osim toga, Oumaru je dobio ponudu za platu koja je čak pet puta veća od one koju je u tom trenutku imao u Partizanu. Naravno, on nije želeo to da propusti. Krenuli su pregovori dva kluba gde je Partizan naravno želeo da izvuče što bolju ponudu, ali onda je nastao problem. Abubakar je po svaku cenu, bez obzira na visinu transfera želeo da ode u Kinu. Njega pregovori nisu zanimali. I, šta se onda dogodilo...

Oumaru je odlučio da protestuje na svoj način i da bojkotuje treninge. On je odbijao da trenira sa ostatkom ekipe i Partizan je morao da zaustavi dalje pregovore i da prihvati prvu ponudu Kineza, iako i danas verujemo da smo mogli da zaradimo mnogo više. Eto tako igrači vrše pritisak na klub, a ne samo klub na igrače, kao što mnogi pričaju...

A, onda se potpredsednik Partizana prisetio i legendarnog slučaja sa štoperom Goguom koji je jednostarnom odlukom volje raskinuo ugovor sa Partizanom.

- Gogua je kao veliko pojačanje došao u Partizan, ali je imao jedan problem. Mnogo je voleo da pije, pio je šampanjac umesto vode i imali smo puno problema sa njim. Ali šta se dogodilo, on je kao stranac imao pravo na raskid ugovora sa Partizanom, bez saglasnosti kluba, što na primer nemaju domaći igrači. Bio je odstranjen iz tima zbog vrlo očiglednog razloga, što je njemu smetalo i odlučio je da ode u jedan klub u Estoniji, a da se mi ništa nismo pitali. Mi već dve godine u Lozani vodimo spor oko tog slučaja sa Goguom, ali naravno, kraj tog spora se ne vidi, a on je u međuvremenu stigao da promeni još nekoliko klubova, baš čudno, zar ne – upitao se na kraju profesor Vuletić.

Abubakar Oumaru je dres Partizana nosio malo više od jedne polusezone, kada je otišao u Kinu za gore napomenutu sumu novca. U toj zemlji nije uspeo da opravda očekivanja, pa je prebačen u rezevrni tim, a onda i prodat u Saudijsku Arabiju u klub Al Kvadisijah gde je posle nešto više od pola godine dobio otkaz. Oumaru je sada slobodan igrač.

Gogua je dres Partizana nosio više od godinu dana i pravu priliku nikada nije dobio zbog gore navedenih jasnih raloga. Nakon što je raskinuo ugovor sa crno-belima, Gogua je otišao u litvansku Rigu gde je nakon kraće epizode bio oteran. Nakon što je za kratko vreme promenio mnogo klubova, Sedrik sada nosi dres moskovskog CSKA i njegova tržišna vrednost je oko pola miliona evra, ako je verovati sajtu Transfermarket.

