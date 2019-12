HAOS U FRANCUSKOJ! Navijači Bordoa prekinuli utakmicu iz revolta prema rukovodstvu kluba (VIDEO)

No, ova ubedljiva pobeda ostaće ipak u senci nemilih scena koje su pričinili domaći navijači.

Oni su u u 12. minutu susreta pokušali da utrče na teren stadiona Matmut Atlantik što im je i uspelo a razlog za tako nešto je protest protiv američkih vlasnika iz King grupe.

Prekid je trajao punih 25 minuta, pre nego su navijači, besni jer su im oduzeti transparenti na ulazu, pristali da se vrate na tribine. Salve uvreda dobio je i predsednik kluba Frederik Longuepe i direktor marketinga Antonijo Tiode.

Navijači su nezadovoljni jer su vlasnici obećali da će se Žirondinci boriti za titulu kada su preuzeli ovaj klub krajem prošle godine.

Uprkos svemu Bordo se trenutno posle nepotpunog kola nalazi na trećem mestu na tabeli sa 26 bodova iz 16 utakmica, ipred su samo neprikosnoveni Pari Sen Žermen i Olimpik iz Marseja.

Bordeaux's match with Nimes has been halted as the club's ultras have invaded the pitch, demanding to speak to the board about problems with club ownership 😡 pic.twitter.com/fX4IpFfaLp