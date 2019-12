SAFET SUŠIĆ STAO U ODBRANU ZVEZDINE LEGENDE: Ne bih nikada došao u Sarajevo nakon ovog što su uradili Husrefu Musemiću!

Sušić se u kuloarima pominjao kao mogući naslednik Musemića, ali je popularni "Pape" otklonio svaku dilemu.

"Zaista me niko nije zvao, niti sam uopšte razmišljao o tome. I naravno da ne bih pristao, naročito nakon ovoga što se desilo. Prosto mi je neverovatno ovo šta su uradili Husrefu Musemiću. Čovek im je doneo duplu krunu prošle sezone, sada bio drugi sa istim brojem bodova kao i prvoplasirana ekipa... Svašta", zaprepašćen je Sušić u izjavi za SC Sport.

Naglašava kako uzrok otkaza svakako ne bi trebao da bude poslednji poraz bordo ekipe.

"Pa, to je derbi. Šta znači uopšte izgubiti od Želje? To su utakmice u kojima nema favorita i u kojima poraz ne treba doživljavati kao tragediju. Ma stvarno neshvatljivo šta su uradili. Ja sam i prošle godine govorio, kada je Sarajevo izgubilo od Atalante sa 0:8, da ne trebaju da donose naglo odluke i da trebaju da ostave Husrefa. I, eto, ostavili su ga, on im je onda doneo duplu krunu. A sad mu tako vraćaju. Nemoj me pogrešno shvatiti, Sarajevo je moj klub, ali u ovim okolnostima ne mogu ni da razmišljatim o tome da zauzmem trenersko mesto na Koševu”, dodaje Sušić.

