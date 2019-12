ZVONKO MILOJEVIĆ VEĆ 12 GODINA U INVALIDSKIM KOLICIMA: Navijam za Voždovac jer njih bodre Invalidi!

Nema tog navijača Crvene zvezde kog ne prođu žmarci kad se pomene Zvonko Milojević. Legendarni golman, koji je 1991. postao prvak sveta sa crveno-belima, preživeo je tešku saobraćajku pre nešto više od 12 godina u saobraćajnoj nesreći u nemačkom Ahenu.

Od tada pa do danas Miloje je vezan za invalidska kolica, ali ga borbeni duh i dobar smisao za humor ne napuštaju.

- Dostigao sam mnogo više nego što su lekari predviđali. Opet, nisam zadovoljan, jer, čim sam u kolicima, potrebno je još mnogo snage, volje, kao i nekih lekarskih intervencija da bi se to završilo. Čekam bolje dane, čekam da medicina napreduje, jer ne kaže se džabe da kad je glava na ramenima, sve je moguće - kaže Milojević za portal Espreso.rs, pa nastavlja:

- Trenutno imam dekubite sa strane, koji su nastali u bolnici zbog ležanja, pa ne mogu da vozim jer se to iziritira na sedištu. Čim to zalečim, eto me na staroj maršruti. Najviše volim da vozim do Marakane, do Zvezdinog šopa, do „Ušća“, „Delta sitija“...

Podrška koju dobija sve ove godine je velika, a Miloje posebno ističe nekoliko onih koji su uvek tu.

- Moram da istaknem Dejana Stankovića, koji mi je najviše pomogao i dan-danas mi pomaže. Takođe, moj šurak Milan Đukić iz Australije mnogo mi pomaže. Želeo bih da zahvalim i mojim drugarima iz Zvezde i Partizana, koji su napravili jednu super akciju na inicijativu partizanovca Budimira Vujačića. Kupili su mi auto na ručne komande. Zvezda me nikad nije odbila, uvek je pomagala, i kad je imala i kad nije - poručio je Milojević, pa za kraj otkrio i za koga navija:

- Pored Zvezde, navijam i za Voždovac, jer su navijači Voždovca Invalidi. Ja sam njihov kapiten!

Nigde nije lako Svakom svoja muka teža Čuveni golman iz prve ruke može da uporedi situaciju u Beogradu i Jagodini kad su u pitanju uslovi za osobe sa invaliditetom. - Slušajte, ne daj bože da budete invalid, neće vam biti lako ni u Jagodini, ni u Beogradu. Svakome je svoja muka teža. Onaj iz Jagodine misli da je lakše u Beogradu, ovaj iz Beograda obrnuto. U manjim gradovima nema gužve, jurnjave, trke, čekanja, ali ne daj bože da dođete u situaciju da ste invalid.

Kobni 15. novembar 2007. Borba za život i 12 dana kome Teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen Milojević dogodila se 15. novembra 2007, kada je na njegov automobil naleteo poljski kamion. Vatrogascima je bila potrebno tri sata da Zvonka i Milana Lovrea (otac fudbalera Gorana). Nakon transporta u bolnicu, lekari su se četiri i po sata borili za Milojevićev život, a probudio se posle 12 dana u komi.

Velika stvar Ljudi mi pomažu gde god da sam Zvonko Milojević smatra da je veoma primetno da su ljudi u Srbiji u svakom trenutku spremni da pomognu osobi sa invaliditetom. - Nikada nisam naišao na situaciju da nisam imao razumevanja. Kada vozim auto po Jagodini, stanem i pitam da mi neko pomogne da sednem u kolica. Do sada nisam imao problem, uvek neko priskoči. Tako je u svim gradovima Srbije i nadam se da će tako i ostati.

