PREDSEDNIK UEFA NIJE ZADOVOLJAN ČELENDŽOM: VAR nije dobar! Ako imate veliki nos, završite u ofsajdu

Predsednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandar Čeferin nije zadovoljan efektima uvođenja video-tehnologije (VAR) i kaže da je neophodno napraviti promene.

- Ako imate veliki nos, mogu da vam ponište gol zbog ofsajda - rekao je Čeferin u intervjuu za britanski Miror, a preneo Tanjug. Slovenac je dodao i to da će njegov predlog biti da se ne prekidaju napadi i ne poništavaju golovi zbog minimalnog ofsajda od 10 do 20 centimetara. Čeferinu se ne sviđa ni to što se VAR različito koristi i što je tehnologija oduzela spontanost igri.

- Pogledajte Englesku, tamo se neke stvari i ne proveravaju. S druge strane, u Italiji gledaju situacije po pola sata, ne sviđa mi se sve to. Pomoćne sudije više uopšte ne dižu zastavicu, samo čekaju, čekaju i čekaju. Fudbaleri su prestali da se raduju golovima i prvo čekaju da vide šta će VAR reći - poručio je predsednik UEFA.

Kurir.rs / G. A.

Foto: EPA, Profimedia

