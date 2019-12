ZVONKO MILOJEVIĆ OTKRIO TAJNU STARU 28 GODINA: Naterali su nas da u Tokiju uradimo nešto neobično i postanemo prvaci

- Kada smo sleteli u Japan, tadašnji kondicioni trener Peđa Stojanović nam je rekao da se obučemo i da idemo na trening. Mi smo bili zapanjeni tom rečenicom, ali nam je on rekao kako nam je to najpotrebnije da bi se mišići opustili od puta. Trenirali smo 45 minuta, da bi nam jedan azijski novinar prišao i rekao – Čestitam, vi ste novi svetski prvaci. Gledali smo ga malo čudno, jer je utakmica bila tek za nekoliko dana, međutim on je tada rekao da smo mi sigurno novi šampioni, jer su Čileanci čim su došli legli da spavaju i da ekipa, koja ima takav mentalitet i karakter da trenira odmah posle leta, mora biti prvak – rekao je Milojević.

Reči tadašnjeg šefa stručnog štaba Vladice Popovića ostale su mu urazena u sećanje.

- Utakmica u Tokiju je pravi primer da igrači mogu da ostvari sve, samo ako su dobro organizovani. Trener Vladica Popović nam je na poluvremenu rekao – Momci imate 1:0, imamo i igrača manje, ali ne zaboravite, igrate za titulu prvaka sveta! Nemojte biti pokojnici, već pukovnici. Pružite najbolje što možete i pobedite utakmicu, a ja vam obećavam da ćete imati slobodne dane i – tako je i bilo – sa osmehom na licu rekao je Milojević.

Bivši golman Zvezde, Anderlehta i Lokerena istakao je da Zvezdin dres predstavlja veliku čast, ali i veliku odgovornost.

- Svoju karijeru u Zvezdi sam bazirao na tome da budem pravedan i iznad svega moj odnos je bio čist i korektan. Nisam želeo da gradim autoritet na tuđim nevoljama, nikada nisam izgovorio nijednu ružnu reč za protivnika. Pored svega uloga kapitena Crvene zvezde je velika odgovornost. Ne samo na terenu, već u svim segmentima. Pre i posle utakmice se gleda šta radi kapiten pa tek onda ostali igrači. Kada ste vođa na terenu, morate da pazite šta radite i šta pričate van njega. Velika je čast nositi cveno-beli dres, ali on sa sobom nosi i još veću odgovornost.

Huk i pesma sa Severa predstavljaju snažan vetar u leđa našoj ekipi.

- Svaki rezultat Crvene zvezde pozdravljen je pesmom navijača. Svaki gol, pobeda ili titula ne bi bila na taj način ispraćena da nema naših navijača. Možda zvuči apsurdno, ali neko ko je bio na terenu zna šta to znači mnogo bolje od ostalih. U utakmici protiv Barselone, bio sam kapiten tima, po izlasku iz tunela video sam prelepu sliku punih tribina. Okrenuo sam se ka saigračima i rekao da ne smemo da se obrukamo i da izgubimo pred ovolikim brojem ljudi. Odigrali smo najbolju utakmicu u tom periodu, iako smo igrali nerešeno – naglasio je Milojević.

Kurir sport

Kurir