TREBA PRIHVATITI REALNOST Gvardiola: U ovom trenutku možda ne možemo da se takmičimo protiv najboljih

Siti je u subotu izgubio u mančesterskom derbiju od Junajteda sa 1:2 i za prvoplasiranim Liverpulom zaostaje 14 bodova.

Mančester siti je prošle sezone osvojio triplu krunu, odbranio je titulu, ali je ove polusezone već izgubio četiri utakmice.

"Moramo da napredujemo, da prihvatimo neke stvari i da krenemo dalje. Mančester junajted ima kvalitet da se brani, kvalitet da napada na kontre i to moramo da prihvatimo. To je nivo sa kojim se susrećemo protiv Liverpula, Mančester junajteda, Barselone, Real Madrida, Juventusa. To su ekipe protiv kojih moramo da igramo, a realnost je da možda u ovom trenutku mi ne možemo da se takmičimo sa njima", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Možda to moramo da proživimo kao klub kako bismo napredovali, da prihvatimo realnost i da napredujemo", dodao je španski trener.

Siti je u sezoni 2017/2018 osvojio titulu u Premijer ligi sa rekordnih 100 bodova, ali je u četvrtfinalu Lige šampiona izgubio od Liverpula.

U istoj fazi prošlosezonskog najelitnijeg evropskog takmičenja Siti je izgubio od Totenhema, ali je postao prvi engleski tim koji je u istoj sezoni osvojio Premijer ligu, FA kup i Liga kup.

Uprkos promenljivim igrama, Siti se plasirao u nokaut fazu Lige šampiona, uoči poslednje utakmice u grupi protiv Dinama iz Zagreba, u sredu.

"Realnost je da zaostajemo 14 bodova zbog grešaka koje smo napravili, zbog kvaliteta naših protivnika i posebno, zbog stvari koje ne možemo da kontrolišemo. To je realnost, ali moramo da nastavimo. Na početku smo decembra, imamo i druga takmičenja, da se borimo u drugim utakmicama", naveo je Gvardiola.

"Ne razmišljamo o osvajanju Lige šampiona, ne razmišljam o tome koliko nam bodova treba ili koliko bodova oni moraju da izgube. Pokušavamo da pobedjujemo, da dobijamo svaku sledeću utakmicu", dodao je Gvardiola.

