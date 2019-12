BARSA MOŽE BEZ PRVE ZVEZDE Bartomeu: Nisam zabrinut zbog Mesijevog povlačenja (FOTO)

Prošle nedelje argentinski napadač osvojio je šestu Zlatnu loptu, a na svečanoj ceremoniji izjavio je da se bliži kraju karijere. Ipak, predsednik Barselone istakao je da Mesi ima još mnogo vremena pred sobom.

"Nisam zabrinut zbog toga što će se Leo jednog dana povući. Hteo bih da potpiše još jedan ugovor, on ima još vremena pred sobom i mnogo puta smo razgovarali o tome. Nema problem s tim da ostane u našem klubu, posvećen je i ne sumnjam da će biti ovde sve dok ne odluči da se povuče", rekao je Bartomeu.

foto: Profimedia

Spekuliše se o tome da čelnici španskog velikana nameravaju da Argentincu ponude doživotni ugovor, ali do razgovora još nije došlo.

"Nema sumnje da će Leo završiti karijeru u Barseloni i to onda kada on to bude želeo", završio je Bertomeu.

Mesi je u timu već 16 sezona i za to vreme postigao je 617 golova, uz 702 nastupa u dresu Barselone. U tom periodu, Argentinac je osvojio čak deset trofeja namenjenih nacionalnom prvaku, kao i četiri pehara Lige šampiona.

