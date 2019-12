SLABO JE TO RONALDO: Materaci pecnuo Portugalca, evo šta mu je poručio

Jedna takva stigla je od bivšeg igrača Intera i reprezentativca Italije Marko Materacija.

On je na društvenoj mreži Instagram podelio fotografiju Ronaldovog gola, ali i pogotka koji je on postigao tokom svoje karijere te je uz to ostavio zanimljiv komentar - "skoro kao ja".

"Bravo AIR CR7, skoro kao ja. Čestitam na postignutom pogotku", napisao je Materazzi.

Zanimljivo je da je Ronaldova glava u trenutku kada je postigao pogodak bila na visini od 2,56 metara, a odrazio se neverovatnih 71 centimetar. Poređenja radi, Majkl Džordan je imao odraz od 116,8 centimetara, dok prosečan NBA košarkaš se odražava između 60 i 70.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir