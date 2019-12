SANJA SVETSKO PRVENSTVO! Gigs: Bejl zna kako da se nosi s kritikama! (FOTO)

"Garet je u jednom od najvećih klubova na svetu, osvojio je četiri Lige šampiona i to je dovoljno da nauči kako da se nosi s pritiskom. Sve je to buka koju ne možete da kontrolišete, ali možete da je blokirate. Ako je ne čujete, onda ni ne utiče na vas", rekao je Gigs za britanske medije.

Španski mediji već nekoliko meseci nagadjaju gde bi Velšanin mogao da predje, pošto je trener Reala Zinedin Zidan izjavio da ne računa na njega.

I pored toga, Bejl je dobio šansu u utakmici 18. kola Primere protiv ekipe Atletik Bilbao (0:0), ali je odigrao samo 28 minuta.

Gigs je rekao da on i dalje voli fudbal i da će i pored prolema u klubu igrati za svoju zemlju i dati sve od sebe na Evropskom prvenstvu koje se održava na leto.

Selektor Velsa osvrnuo se i na svoju trenersku karijeru i rekao da želi da reprezentaciju odvede na Svetsko prvenstvo.

"Letos sam bio najgori menadžer na svetu, to je bilo pre samo šest meseci. Sada me ljudi gledaju malo drugačije, stvari se menjaju. Poslednji put smo igrali na Svetskom prvenstvu 1958. godine, pa želim sada da ovaj tim odvedem na to takmičenje", kazao je Gigs

