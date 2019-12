VANDA IKARDI PONOVO OTKRILA BUJNE GRUDI: Seksi menadžerka razveselila muški rod pred novogodišnje praznike! VIDEO

Ultima puntata del anno per noi prima di 🎄 🎬@tiki_taka_real @monica_rodegher style @kennyspalacios Trucco 💄 e Parruco .........................👗 @amenstyle 👢@elisabettafranchi

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Dec 22, 2019 at 11:39pm PST