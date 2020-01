PARTIZAN JE MALI KLUB U ODNOSU NA ZVEZDU! Terzić BEZ DLAKE NA JEZIKU o večitom rivalu i finansijama crno-belih!

U velikom novogodišnjem intervjuu Terzić se dotakao tema o kojima je do sada malo pričao i tako otkrio stvari koje su bile malo poznate srpskoj javnosti.

Na pitanje da li je zadovoljan učinkom stranaca odgovorio je:

- Naravno da jesam. Nismo ih doveli da pobede Totenhem i Bajern, već da naprave 11 bodova prednosti u odnosu na Partizan. I oni su to ostvarili. Doveli smo ih da nas uvedu u Ligu šampiona, da igraju protiv Jang bojsa i Kopenhagena. I to su uradili. Nama je Garsija golom protiv Jang bojsa doneo 9.000.000 evra. On se samo tim golom isplatio. Rekao mi je Dejan (Stanković) da bi voleo i da Van la Para ostane, jer je igrao dobro u Premijer ligi i Čempionšipu pet godina.

Zatim se Terzić osvrnuo na Partizan i njihove strance, za koje je utisak da su bili pun pogodak Sava Miloševića. Terzić ima drugačije mišljenje.

- Partizanovi stranci su primili tri gola od Voždovca na svom stadionu, primili su tri gola od Napretka, izgubili utakmicu od Lučana... Nas bi narod zapalio da u mesec dana izgubimo četiri prvenstvene utakmice. I to je razlika u veličini klubova.

- Partizan stvarno poštujem kao najvećeg rivala i najbližeg pratioca, ali evidentna je razlika u veličini klubova. Vidite kako je lako u Partizanu preživeti neuspeh, kako je lako manipulisati javnošću. To je zato što su očekivanja Partizanovih navijača veoma niska. Crno-beli su mnogo manji klub od nas, to je realnost. Govorim argumentovano. Možete li da zamislite da je Partizan u maju osvojio titulu, pa u avgustu ušao u Ligu šampiona i da sad ima 11 bodova više od nas? Šta bi se desilo? Zapalili bi nas. A u Partizanu kažu: „super je, igramo dobro i imamo odlične strance.

Okrenuo se i na kritike čelnika Partizana da država finansijski više pomaže Zvezdi i naglašava kako je predsednik Aleksandar Vučić u dva navrata spasio Partizan.

- Nemoj da se ljudi iz Partizana prave ludi. Kad god su bili na kolenima, Vučić ih je spasao. I 2017. godine, kad su izgubili UEFA licencu, i 2019. godine. Oba puta ih je spasla država, preciznije Vučić. Sve oni to dobro znaju, ali manipulišu svojim navijačima. A to njihovo zahvaljivanje Aleksandru Vučiću nije iskreno. Između redova se može zaključiti da oni tim izjavama i navodnim zahvaljivanjem državi u stvari kritikuju Vučića i državu. Sve njihove izjave su iste: „Hvala Vučiću, ali... - rekao je Zvezdan Terzić za Informer.

