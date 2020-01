VULETIĆ OTKRIVA! Terzić želi da Partizan ''pusti krv'' kako bi Zvezda mogla da živi i osvaja titule! VIDEO

Vuletić je bio gost u emisiji ''Bez ustručavanja'' gde je, baš kako i sam naziv ove emisije kaže, bez ustručavanja i bez dlake na jeziku pričao o trenutnom stanju u FK Partizanu, Savu Miloševiću, pojačanjima, ali i Crvenoj zvezdi i njenom poslovanju.

Da li uprava stoji iza Sava Miloševića?

'' Odgovor je nedvosmislen, cela uprava je iza Miloševića. On je došao u teškom trenutku na mesto trenera, kada je Partizan imao mnogo problema, i uspeo je da dođe do titule u Kupu. Uradio mnogo hrabrih poteza koje bi retko ko smeo. Uspeo je u junu mesecu da napravi veliki presek i da precrta čak 15 igrača i da preporodi igru Partizana koja sada izgleda veoma dobro što i rezultati to i pokazuju,'' počeo je Vuletić!

foto: Dado Đilas

Da li ste to očekivali od njega?

'' Savo ume i sam često da kaže za sebe da je lud i nenormalan što je ovaj poziv prihvatio u ovakvom trenutku. On je lucidan trener koji zna šta radi, veoma je elokventan, inteligentan i fudbalski pismen, sve ono što treba jednom velikom klubu kao što je to Partizan. Takođe, otkrio bih i činjenicu da smo mi Sava pozvali da bude sportski direktor umesto Ivice Ilieva koji je tada otišao sa tog mesta, međutim Savo to nije hteo da čuje za to i rekao je ili trener ili ništa. Ispostavilo se to kao dobro rešenje i jasno je da Partizan ima svetlu budućnost sa njim, '' nastavlja Vuletić.

'' Partizan se nalazi u jednom od najtežih trenutaka u svojoj istoriji, ali izborićemo se mi sa tim. Tu su navijači kojih nema kao ovih ''drugih'', ali opet smo jaki i nećemo da se predamo. Što bi se reklo - malo nas je, ali smo jaki! Ono što je najbitnije jeste da Partizan poštuje rivale, ali i rivali Partizan. Jasno je da smo u Evropi pokazali svoje prave lice i tako dobili respekt od evropskih velikana kao što je jedan Mančester junajted. Činjenica koja govori u prilog tome jeste i mini turnir u Kataru gde će Partizan igrati sa ruskim velikanima kao što su CSKA, Zenit i Krasnodar.''

Ko želi da uništi Partizan?

'' Pre dve godine u jednom velikom interjuu Zvezdan Terzić je objasnio da su Zvezda i Partizan kao dva gladijatora u areni i tada izjavio da jedan može da živi samo ukoliko drugi umre i da je zadatak onom jednom da pusti krv onom drugom kako bi onaj jedan mogao da živi. Čini mi se da se ta želja za uništenje Partizana poklapa sa aktuenlnim društvenim trenutkom i najbolje u prilog tome govori i broj penala dosuđenih za Crevenu zvezdu u ovoj polusezoni. Iza svega toga stoji sportsko-politička organizacija koja ima za cilj da, ne samo Zvezda osvaja titule, nego i da Partizan nestane sa sportske mape i da u svim sportovima ne bude ni drugi. Verujte mi, Partizan treba da bude srećan i što je živ! Ta ideja je pokušana da se ostvari prošle sezone sa Radničkim iz Niša, a ove godine to isto je pokušano i sa Vojvodinom, ali nešto im ne ide...'' rekao je Vuletić uz osmeh.

foto: Zorana Jevtić

Da li je sunovrat Partizana krenuo sa smenom na političkoj sceni u Srbiji 2012. godine?

Modu samo da kažem donekle, ali ne skroz. I prošla vlast bila je naklonjena Zvezdi, što je dokaz i ugovor sa Gaspromom čiji je saučesnik u celom dogovoru bio bivši predsednik Boris Tadić. Pitanje je koliko se Gaspromu ispaltilo tada da uloži u Zvezdu koja nije igrala Evropu? Koliko je bilo isplativo jednom velikanu Gaspromu da ulaze u reklamu koja je mogla da se vidi samo od Subotice do Surdulice? Ni danas nije drugačija priča. Zvezda ima čak šest puta više prihoda od Partizana koja proizvod dobrog poslovanja, već nekih drugih sistema plaćanja, pre svega donacija i sponzorstava. FSS je neko ko sudeluje u celoj toj priči. Partizan je kao pepeljuga u celoj toj priči!

Kurir sport / N. Ilić

Kurir