GOL DEKADE: Kangin projektil protiv Krasnodara! Delije izabrale

Zvezda je od 2010. do 2020. godine postigla četvorocifren broj pogodaka. Mi smo izdvojili deset, između kojih su navijači putem Zvezdine aplikacije birali najlepši, prema subjektivnim kriterijumima. Zaljubljenici u crveno-belu boju su izabrali gol Gelora Kange u trijumfu našeg tima protiv Krasnodara (2:1) u meču odigranom 24.8.2017. godine. Bomba veziste iz Gabona donela je Crvenoj zvezdi ulazak u Ligu Evrope posle deset godina, a navijači mu to nisu zaboravili, tačnije 671 član kluba je glasao da to bude gol dekade.

Pozicija broj dva pripada golu Milana Pavkova u istorijskoj pobedi našeg kluba nad Liverpulom, budućim evropskim i svetskim prvakom za tu sezonu. Crvena zvezda je savladala engleski tim rezultatom 2:0, a u heroja meča izrastao je Milan Pavkov, čiji drugi pogodak se posebno svideo našim navijačima, pa je ukupno 362 zaljubljenika u crveno-belu boju glasalo da to bude gol dekade.

Treću poziciju zauzeo je gol Huga Vieire u meču protiv Partizana odigranom 12.9.2015. godine. Gol portugalskog napadača je jedan od najlepših u dugoj istoriji večitih derbija, a u tom susretu rezultat je bio 3:1 za naš tim. Ukupno 296 navijača je na taj pogodak gledalo kao na gol decenije.

U užem izboru bili su još: Bruno Mezenga (protiv Smedereva), Mendeš Kadu (protiv Partizana), Luka Milivojević (protiv Partizana), Marko Grujić (protiv Rada), Marko Marin (protiv Proletera), Mateo Garsija (protiv Vojvodine) i Antonio Tomane (protiv Spartaka). Interesantno je da je Crvena zvezda u svim pomenutim duelima u kojim je postignuto deset najlepših pogodaka u prethodnoj dekadi- ostvarila pobedu.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir