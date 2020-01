NEKAD MU SE DIVIO, A SADA JE DOBIO ŠANSU ŽIVOTA! Kike Setijen: Odsekao bi sebi prst samo da zaigram u Krojfovoj Barsi!

U situaciji kada ni Ćavi Ernandez ni Ronald Kuman nisu želeli da preuzmu kormilo svog nekadašnjeg tima usred sezone, Barselona je posegla za iznuđenim rešenjem i izabrala iskusnog Španca sa kojim je potpisala ugovor do juna 2022. godine.

Zanimljivo je malo ljudi zna je da je pre pravog fudbala Kike igrao i fudbal na pesku i bio reprezentativac Španije u ovom sportu.

U Rasingu gde je proveo najveći deo karijere je dobio i laskavi nadimak "El Maestro" zbog izuzetne posvećenosti klubu iz Kantabrije i kao igrač i kao trener.

Potom je preuzeo Las Palmas kojeg je u pravoj sezoni sačuvao od ispadanja i predvodio ga do 11. mesta u Primeri.

U drugoj sezoni na Kanarskim ostrvima odveo je ovaj klub u Evropu, ali je posustao u finišu sezone, nakon što se posvađao sa upravom jer nije dobio tražena pojačanja pa je razlaz bio neminovan.

Ipak, impresivan posao na Kanarskim ostrvima zapao je za oko čelnicima Betisa koji su ga imenovali za šefa stručnog štaba u leto 2017.

U prvoj sezoni u Andaluziji Setijen vratio zeleno-bele u Evropu, tukao Sevilju u gradskom derbiju 5:3, i kao petoplasirani izborio plasman u Ligu Evrope. Takođe, afirmisao je fudbalere poput Fabijana Ruiza i Žuniora Firpa koji su danas fudbaleri Napolija i Barselone.

Kikeova druga sezona u Betisu počela je obećavajuće, ali se u proleće sve promenilo.

Zeleni su stigli do polufinala Kupa kralja gde su izgubili od Valensije u dve utakmice, potom je eliminisan i od Rena u Ligi Evrope, a u Primeri je izgubio poziciju koja vodi u Ligu šampiona.

Lagani pad rezultata Betisa uticao je na Kikea da prekine saradnju sa slavnim klubom godinu dana pre isteka ugovora.

Ofanzivan i atraktivni fudbal je sinonim za Kikea Setijena još iz njegovih igračkih dana, a on ga prati i tokom trenerske karijere.

Posed lopte je ono što je glavna odlika svakog kluba koji je trenirao (odilika je i Barselone), omiljeni sistem mu je nešto između 4-2-3-1 i 4-3-3, ali je poseban akcenat na napadu.

I nije slučajnost što ga porede sa čuvenim Johanom Krojfom, čovekom kojem se divi i za koga bi kako je govorio"odsekao prst samo da može da mu bude igrač".

- Sećam se kada je Johan Krojf vodio Barselonu. Igrali smo protiv njih i čitavu utakmicu trčali za loptom. Rekao sam sebi tada da je to je to, i da bih voleo da igram u takvom timu, da bih video kako se razvija taj fudbal. Kako uspete da naterate igrače da drže loptu tako konstantno da protivnik mora da trči do besvesti za vama celu utakmicu? Od tog dana počeo sam da razmišljam drugačije, odlučio da karijeru posvetim lepom fudbalu. Počeo sam ozbiljno da gledam fudbal, da ga analiziram, da razumem šta osećam prema njemu - izjavio je Kike Setijen za ugledni časopis Glas Trenera 2019.

Na Nou Kampu mu možda neće biti teško kao njegovim prethodnicima jer je odavno spremio teren za dolazak.

Ne samo da ga još uvek pamte kao jednog od retkih trenera koji je nadigrao Barsu prošle sezone i pobedio sa 4:3 usred Katalonije, već je i dobar sa većinom fudbalera koje će trenirati.

Prilikom jedne posete Barseloni Serđo Buskets poklonio mu je dres sa posvetom:

"Za Kikea, s ljubavlju i divljenjem za način na koji gledaš na fudbal. Sve najbolje."

Takođe, ono što je možda još važnije je činjenica da je Kike Setijen veliki poklonik Lionela Mesija za koga tvrde da odlučuje o svemu u Barsi.

"Luksuz je gledati uživo najboljeg na svetu", izjavio je Setijen nakon poslednjeg duela s Argentincem,kad je Barselona gostovala Betisu

