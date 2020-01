KURIR U BELEKU! PARTIZANOV VUNDERKIND PROGOVORIO O PONUDI NICE: Evo šta Filip Stevanović kaže za 15 miliona iz Francuske

Iz Beleka za Kurir - Nemanja Ilić

Nakon nekoliko milionskih ponuda koje su poslednjih dana stizale na adresu kluba u Humskoj, kao grom iz vedra neba pojavila se jedna koju je malo ko očekivao. Reč je o 15 miliona kojih je francuska Nica spremna da iskešira za Partizanovog vunderkinda Filipa Stevanovića.

Pitali smo popularnog ‘’Fiću’’ šta misli o ovome i koliko mu se ova ponudačini primamljivom?

‘’Da, čuo sam za ponudu, rekli su mi. Ne znam o kojoj sumi je reč, ali sam čitao u novinama da je reč o 15 miliona. To je zaista puno novca, ali iskreno, sada mi je samo Partizan u glavi. Želim ovde da se dokazujem još neko vreme, ipak videćemo šta će uprava reći,’’ rekao je Stevanović samo kojim smo nastavili priču nakon što smo dobili odgovor na goruće pitanje.

Ovo su ti treće pripreme sa Partizanom, kako ti se čini sve ovo ovde u Beleku?

Dosta mi je lakše nego u Antaliji prvi put, jer sam bio veoma stegnut. Sada sam upoznao igrače, družimo se i dosta sam opušteniji. Trudimo se da se što bolje spremimo fizički i prihički za nastavak sezone. Daću sve od sebe u nastavku sezone i pokušaću da iskoristim svaku priliku koju dobijem, naravno ako je dobijem.

Sa kim najviše vremena provodiš u Antaliji?

Uglavnom omladinci moji Strahinja i Lazar Pavlović, ali i ovi što su nam se skoro pridružili. Oni su sjajni momci, kasnije su se pridružili, ali to ništa ne mora da znači. Poručio bih im da se maksimalno opuste i pokažu svoj talenat.

Imao si debitantsku sezonu iz snova, koliko ti je to značilo, a koliko ti je bilo opterećenje?

Navikao sam se da se nosim sa pritiskom, još u mlađim kategorijama. Fokus mi je bio na tome da ću preći u jači tim i onda nisam imao taj pritisak. Zahvalio bih se šefu na ovoj prilici što mi je dao, možda sam mogao da upišem koji gol ili asistenicju više, ali bitno je da su svi zadovoljni i idemo dalje.

Zvanično si jedan od najtalentovanijih fudbalera u Evropi u svojoj generaciji, koliko ti to znači?

Svakako da prijaju te nagrade i zvanja, ali sada sam fokusiran samo na Partizan. Na meni je sada da se dokažem i izborim za startnih 11. To neće biit lako pošto znam ko mi je sve konkurencija, ali logično je da oni igraju jer su stariji i iskusniji.

Ko ti je najviše pomogao kada si došao u prvi tim?

Ne bih izdvojio nikoga posebno, stvarno svi su mi bili tu kada sam trebao da se izborim sa prelazom iz mlađih kategorija u prvi tim.

Najdraži gol?

Prvi gol i gol protiv Rad, pošto sam dosta takvih davao i u prvom timu.

Šta očekuješ od naredne sezone?

Očekujem više golova i asistencija. Želeo bih duplu krunu iako je ovakva situacija, ali ima još dosta da se igra, pa ćemo videti.

Koliko ti odgovara ovaj Savov stil igre?

Prezadovoljan sam Savom, dao mi je šansu i nemam šta da kažem, sve time rekao. Što se pozicija tiče, odlično se snalazim na levom krilu I na polušpicu, a mogu da odigram dobro I na zadnjem veznom. Ipak, s obzirom na ovaj Savov stil fudbala, mesto levog krila mi je najbolje ‘’leglo.’’

Kao tvoje mesto rođenja na svim sajtovima navodi se Užice?

Da, video sam, ali to nije tačno. Ja sam rođen u Arilju i došao sam posle završene srednje škole u Beograd sa roditeljima, zaista nemam nikakve veze sa Užicem i nadam se da će to ljudi shvatiti uskoro. Često sam dolazio do Beograda, čak dva ili tri puta nedeljno, na utakmice i turnire, i onda sam shvatio da je bolje da se preselim u Beograd. Sa mnom su krenuli moji roditelji koji su mi dosta pomogli u snalaženju, da nije bilo njih, verovatno bi sve bilo dosta drugačije. Moje Arilje, moje rodno mesto, ostalo mi je u srcu, ali ipak Beograd je sjajna prilika za mene koju nisam smeo da propustim.

Imaš li idola?

Uglavom su to stariji igrači Ronaldinjo, Robinjo... što se aktuelnih igrača tiče, oduševljen sam Nejmarom, Mesijem i Ronaldom, ali najviše sam se ugledao na Mbapea koji je stariji od mene samo tri godine, deluje nestvaro, ali tako je.

