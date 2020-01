KURIR U BELEKU SA NEMANJOM MILETIĆEM: Mogao bih do kraja karijere da ostanem u Partizanu

Iz Beleka za Kurir - Nemanja Ilić:

Rođendanska želja?

Pre svega puno zdravlja i sreće u poslu. To su meni najviše poželeli prijatelji, pa to ja isto želim sebi. To je ono što je najbitnije. Najbolje to znam i ja sam kada sam bio povređen mesec i po dana, kroz šta sam sve prošao.

Gde si proveo zimsku pauzu i kako?

Odmorio sam se lepo na Maldivima i onda u Dubaiju i lepo spremio za nastavak sezone.

Ostaješ li u Partizanu?

Ja imam ugovor sa Partizanom još godinu i po dana. Meni je ovde lepo i osćeam se kao kod kuće. Ako odem biće mi sigurno teško, ali videćemo.

Sledeća stanica?

Naravno, kao i svi voleo bih jednu od liga petice. Problem je naravno u mojim godinama, ali verujte mi da se ja osećam dosta mlađe i da nemam osećaja da imam čak 29 godina. Voleo bih da idem preko samo kako bi se finansijski obezbedio za budućnost, ali isto tako mogao bih do kraja karijere da ostanem u Partizanu, ne bi mi bilo loše uopšte.

Ilustracija foto: Dado Đilas

Tempo priprema?

Mnogo je teško, pogotovo meni jer sam odmarao više od mesec i po dana, pa sam izgubio ritam. Uhvatile su mene i saigrače grčevi i upale, ali to je znak samo da se dobro radi i da je tempo veoma jak. Što se uslova tiče, jedan Galatasaraj je bio u ovom hotelu, mislim da je suvišno da pričamo bilo šta više.

Kako odolevaš svim izazovima u hotelu?

Volim da jedem slatko, ali ništa preterano, Obožavam ove njihove baklave, i na njih sam slab baš.

Da li si imao dugu kosu nekada?

Ne možete da verujete, nekada sam imao baš gustu i dugu kosu, ne biste me prepoznali. Malo genetika, malo moje gluposti koje sam radio i kosa me je napustila.

(Nemanja Ilić)

