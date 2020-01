RADNO NA BANOVOM BRDU: Čukarički produžio ugovore sa trojicom igrača i doveo prvo pojačanje

Puškarić je potpisao novi ugovor, do leta 2021. godine, Stevanović je vernost Brđanima produžio do leta 2022, a Vidosavljević do 2023. godine.

- Vidosavljević je jedan od najtalentovanijih igrača u klubu i u Srbiji, njegovo vreme tek dolazi, naša očekivanja su zaista velika. On je već svojim igrama skrenuo pažnju mnogih velikih klubova na sebe, nadamo se da će već od prolećnog dela sezone pokazati sav svoj raskošni talenat – kazao je sportski direktor Čukaričkog Nenad Mirosavljević.

Puškarić je najstariji igrač u klubu, a svojim igrama i odnosom prema treninzima i svim obavezama zaslužio je novi ugovor. Stevanović se oporavio od povrede zbog koje je pauzirao šest meseci, a u klubu u njega imaju veliko poverenje.

- To su vrlo bitni igrači za nas, igrama, odnosom i ponašanjem zaslužili su produžetak ugovora. Ovo je logičan sled okolnosti, niti jednog trenutka nije bilo problema, sa zadovoljstvom su prihvatili da nastavimo saradnju. Oni su primer mlađim momcima, pre svega su dobri ljudi, uz njih igrači sazrevaju.

Prvo "zimsko" pojačanje je Milan Savić, momak rođen u Bijeljini, prošao je omladinsku školu Crvene zvezde, a prethodne jeseni bio je član belgijskog Mehelena. On je potpisao ugovor do leta 2023. Godine sa Čukaričkim.

- Savića smo doveli iz Belgije, bio je u Zvezdinoj školi, igra na poziciji ofanzivnog veziste, u principu je krilni igrač. Poseduje veliki potencijal, a Čukarički nastavlja tradiciju dovođenja mladih igrača.

Dobar deo posla je odrađen u prelaznom roku, ali Mirosavljevića i upravu kluba do početka prolećnog dela šampionata čeka još obaveza.

- Tim je formiran još na leto, ali ćemo pokušati da ga dodatno osvežimo. Ako neko bude dolazio u Čukarički, doći će da bude baš pravo pojačanje, od starta. Jasno je da smo deficitarni na poziciji napadača, imamo samo Tedića u ovom trenutku, koji je izgurao jesenji deo polusezone, ali potrebna mu je podrška. Imamo alternativnih rešenja, probaćemo da reagujemo, ali iskreno to je vrlo deficitarna pozicija na tržištu.

Slobodan Tedić je u četvrtak otputovao u Mančester, gde će obaviti formalnosti oko potpisa ugovora sa šampionom Engleske Sitijem.

- To je samo protokolarna stvar, prema ranijem dogovoru otišao je na potpis ugovora sa Mančesterom, do leta ostaje na pozajmici u Čukaričkom. Potom Siti ima svoje planove za njega – napomenuo je Mirosavljević.

