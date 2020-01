BOJAN OSTOJIĆ ZA KURIR: Ne bih bio u koži Fiće Stevanovića! Da smo prošli AZ došli bi bar do četvrtfinala Lige Evrope!

Za Kurir iz Beleka - Nemanja Ilić!

Bojan Ostojić je danas jedan od stubova odbrane crno-belih i igrač u koga šef Milošević ima najviše povrenja. Savo često ističe kako mu je upravo OStojić jedan od nosioca igre i sa njegovih 35 godina, a kako na sve to gleda iskusni štoper ispričao je u velikom intervjuu za novinara Kurira koji je sa ekipom Partizana na priprema u okolini Antalije, tačnije Beleku.

Šta mislite o novajlijama koje su se na ovim pripremema priključile Partizanu?

"Za početak bih sve da ih pohvalim, svi su super momci i dobro su se uklopili. Neki su bili i ranije, neki su novi, ali mi stariji smo tu da ih uputimo u sve i da im pomognemo da sve ovo prođe što bezbolnije za njih."

Ko Vam je od njih najveći talenat?

"Svi su puni potencijala i samo treba da budu strpljivi i vreme će im doneti ono za čim žude. Mi stariji smo tu da im pomognemo u tome."

Koga ćete uzeti ‘’pod svoje’’ i od njega napraviti novog Milenkovića ili Pavlovića?

"To se priča kako sam ih ja napravio i lepi mi se etikera kako sam ih ja stvorio, ali ne bih to tako rekao. Oni su svojim radom sve to zaslužili i oni su jedan dijamant Partizana koji se brusio godinama da bi dostigao ovo što danas jeste."

Uporedite Milenkovića i Pavlovića?

"‘’Bleki’’ je oišao u Fiorentinu i za njega sam odmah znao šta može da se očekuje, a za Pavlovića ne odmah, ali sam vremeno shvatio da će biti dobar igrač. Potpisao je za veliki klub kao što je Monako i mislim da ga očekuje sjajna karijera, kao i Milenkovića, samo treba da nastave da rade istmi tempom."

Uz Vas je ove godine u paru igrao i Slobodan Rajković, doduše na treninzima, šta mislite o njemu?

"Mislim da bi on bio sjajno pojačanje za Partizan. O njemu najbolje govori to gde je sve igrao i sa kim. Njegov dolazak bi dosta doneo Partizanu, bez obzira na to da li bih ja igrao ili ne, smatram da Rajković treba da dođe jer meni je, kao i svima ovde, Partizan na prvom mestu."

Znate li šta se dešava sa Dingom?

"Iskreno niko ne zna, samo se nije pojavio i svi su se zapitali šta je sa njim. Kada šef ne zna, kako bi onda bilo kod od nas mogao da sazna."

Kako biste Vi postupili u toj situaciji?

"Iskreno, ne znam kakva je njegova situacija, pa ne bih da pričam. Ja nisam igrao skoro godinu i po dana i bio sam strpljiv, vredno trenirao i na kraju sam dočekao svoju šansu. Sve to mi se vratilo i golom u finalu Kupa i osvajanjem trofeja."

Kakva je Vaša situacija u Partizanu?

"Ovde mesto nikome nije zagarantovano. Ja imam 35 godina, ali mislim da mogu još da igram. Osećam se odlično i mislim da sam spremniji nego prošle sezone."

Miletić je izjavio kako ste mu baš Vi uzor po tome koliko dajete klubu i kolio se trudite?

"On je rekao kako bi igrao još deset godina, ali mislim da ne treba da razmišlja o tome. Bitno je da bude zdrav i sve će doći na svoje. Ne brinem se ja za njega, pravi je profesionalac. Ne treba ja da budem primer svima, to može da bude baš on. Ne samo kako se ponaša na terenu i trenigu, nego i kada se izađe u grad. On treba da bude pravi primerovim mlađim generacijama."

Kako biste se snašli u štoperskom tandemu sa Nemanjom Miletićem i da li bi voleli da igrate sa njim?

"Pa, njegova prirodna pozicija je na štoperu. Igrom slučaja zaigrao je na desnom beku gde se odlično snašao. To mu je dosta donelo dobrih stvari, dosta je napredovao i drago mi je zbog njega. Isplatilo mu se i vratilo pozivom u reprezentaciju."

Imali ste lakšu povredu danas na treningu, koliko je to ozbiljno?

"Sudario sam se kolenom sa Nemanjom Stevanovićem, srećom nije bilo ništa ozbiljno, a i njegova glava je dobro, on je Bosanac, ništa nije osetio. Srećom nemam problema sa povredama sada kada igram, tim problema bilo je kada nisam igrao. Sve je to super kada treniraš, ali utakmice su jedino pravo merilo."

Da li si zadovoljan atmosferom u ekipi?

"Atmosfera je zaista super. Ja, Miletić i Vujačić smo najviše zaduženi za dizanje atmosfere, ali ono što mogu da kažem jeste da od kada sam ja u Partizanu atmosfera nije bila bolja."

Kako Vam se čini period od ovih šest meseci i ovoj dosadašni deo sezone?

"Dosta se stvari promenilo od letos, naravno na bolje."

Kako komentarišete ove višemilionske ponude za saigrače?

"Drago mi je da je klub došao u takvu situaciju da može da kalkuliše i ne mora da prihvata svaku ponudu koju dobije na sto. Na primer, Miletić je imao nekoliko ponuda kojima nije bio zadovoljan, kao ni klub, i sreća je da mogu da sačekaju pravu ponudu koja bi zadovoljila apetite obe strane. Drago mi je da ne mora da se žuri."

Da li Vas je Stevanović pitao za savet oko transfera u NIcu?

"Jeste u liftu na blic, čim je i sam saznao za ponudu. Mislim da je mlad igrač koji treba još da igra u Partizanu i da radi na sebi, a upravo Partizan je idealno mesto za to. Razumem i potrebu za novcem jer u današnje vreme se sve vrti oko novca, pa bih ga razumeo i ukoliko bi želeo da ode. Uporedio bih ga sa Lazarom Ćirkovićem koji je svojevremeno imao ponudu od tri miliona, Partizan je odlučio da ga zadrži neko vreme, a onda je bilo daj šta daš. Tako da teško je predvideti i ne bih voleo da sam na mestu Fiće Stevanovića trenutno, jer nije mu lako."

Kakva bi Nica bila sredina za njega?

"Mislim da je to odličan klub za mlade igrače i mislim da bi se odlično snašao. Pavlović bi mu bio blizu, verujem da bi se družili i dalje kao i ovde. Oni su sjajni momci koje ovi milioni nisu poremetili i pomerili sa zemlje i drago mi je da je tako."

U kontaktu si sa Nikolom MIlenkovićem još uvek?

"Čujemo se redovno, posle svake utamice. Sećam se, samo par dana pre derbija u finalu Kupu sa Zvezdom čuo sam se sa Blekijem koji mi je tada poželeo da ukoliko odem iz kluba da to bude kao on što je otišao, kada je postigao gol protiv Zvezde. Ispostavilo se na kraju da je upravo tako i bilo, samo što još srećom nisam otišao i klub mi je nakon tog derbija produžio ugovor sa mnom."

Kako je iskustvo igrati sa Mančesterom?

"O tim igračima najbolje govori to za koji klub igraju. Ipak, i pored svega toga odigrali smo dobro sa njima i izvukli smo dosta pouka koje će nam značiti u daljoj karijeri."

Da ste prošli grupu, šta bismo mogli da očekujemo od vas nakon toga?

"Pa, verujem da bi nam se vratilo za porpušttene prilike i da bi daleko stigli. Imali bi Lask u narednoj rundi i mislim da bi ‘’dohvatili’’ četvrfinale Lige Evrope zasigurno, za dalje ne znam, ali verujem da bi napravili čudo."

Koliko Vam znače te utakmice u Ligi Evrope?

"Pokazali smo da možemo da se nosimo sa bilo kim u Evropi i ovo je bilo sjajno iskustvo. Drago mi je pogotovo to što su nas navijači podržali i posle poraza i što su bili uz nas i kada nismo uspeli da pobedimo. Osetili su našu energiju i volju za pobedom što je meni najbitnije, a vidim i njima."

Na čemu još Partizina treba da radi kako bi napravio korak napred u Ligi Evrope?

"Mislim da ova ekipa Partizana, uz par pojačanja, može zaista mnogo u Ligi Evrope sledeće godine. Imali smo dosta šansi koje nismo uspeli da iskoristimo i mislim da je upravo to ono što nas je delilo od prolaza dalje, a da to možem da unapredimo za sledeću sezonu i da napravimo čudo."

Kurir sport / Nemanja Ilić

Kurir