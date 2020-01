LACIO VEZAO 11 POBEDA: Evo šta Inzagi kaže o furioznoj seriji ekipe iz Rima

Lacio je ostvario 11. uzastopnu pobedu u Seriji A, što je u italijanskom prvenstvu do sada uspelo samo Romi, Juventusu, Interu i Napoliju.

"U odličnoj smo formi i zaslužili smo svaki bod koji smo osvojili, a uprkos tome što su nam za vreme ove serije nedostajali neki igrači, ekipa je ostala čvrsta i jedinstvena", rekao je Inzagi za Skaj Italija.

"Sampdorija je u dobroj formi, a mi smo pravim pristupom učinili da izgleda lako, ali utakmica svakako nije bila laka", dodao je trener rimskog kluba.

Lacio u sledećem kolu igra protiv velikog rivala Rome, u derbiju Rima.

"Igrači veruju u ono što radimo i veoma sam srećan, ali moramo ovako da nastavimo, da ne spuštamo gas. Ide derbi, moramo da ostanemo koncentrisani. Znam šta nam znači derbi i šta bi značila 12. uzastopna pobeda, pa je to naš cilj. Ali, nemam drugog izbora nego da tu utakmicu shvatim kao svaku drugu", naveo je Inzagi.

Trostruki strelac danas je bio Ćiro Imobile. On je postigao 23 gola u 19 prvenstvenih utakmica i ima šest asistencija.

"Trebale bi mi godine da odslušam sve što je postigao. On je sjajan golgeter, ali pre svega timski igrač. Odmah sam to shvatio, on je praktično treći kapiten, posle Senada Lulića i Marka Parola. Golovi su samo deo njegovog doprinosa", rekao je Inzagi.

Lacio je treći na tabeli sa 45 bodova. Prvoplasirani Juventus ima 48, a Inter ima dva boda manje na drugom mestu.

(Beta)

Kurir