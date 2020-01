ČOVEK KOJI JE PROMENIO PARTIZAN IZ KORENA: Doktor Marko Stojanović otkrio tajnu sjajnih rezultata crno-belih ove sezone!

Specijalni izveštač Kurira iz Beleka - Nemanja Ilić

Upravo njega smatraju jednim od najzaslužnijih osoba za rezultate koje je Partizan napravio ove jeseni i kao jednog od tvoraca novog sistema rada u srpskom fudbalu. Osim što je zaposlen u klubu iz Humske, Stojanović je i deo FSS, kao i u prethodna dva mandata kada su selektori bili Slavoljub Muslin i Mladen Krstajić. Deluje da je Savo MIlošević iz svog mandata u FSS pokupio ono najbolje - doktora Stojanovića.

"Vanredni sam profesor na Univerzitetu u Novom Sadu na fakultetu sporta – započeo je predstavljanje Stojanović za ‘’ Kurir”. Predajem između ostalog teoriju sportskog treninga koja je usko vezana sa kondicijom pa u tom smilu moja ekspertiza potiče iz konidicione pripreme u najširem smislu".

Da li Vas nabrojani treneri cene zbog stručnosti ili zato što ste dobar čovek?

" Svi se, pe svega, nadamo da smo dobri ljudi. Volim sebe da gledam kao dobrog stručnjaka, bar se nadam, i tako objašnjavam da sam sa nekoliko različitih stručnih štabova radio u FSS i sada u Partizanu. Volim da imam dobru ekspertizu u tom naučno-praktičnom smislu i da je to razlog zašto ljudi vole da sarađujemo. Naravno da u sklopu toga ide i neka ljudska emocija koja je meni uvek važna i koju imam sa Savom Miloševićem".

foto: FK Partizan

Koliki je napredak iskazao Partizan od Vašeg dolaska?

" Po dolasku u Partizan promenili smo ceo koncept i igrači su već nekoliko meseci pod našim nadzorom i mislim da se isplatila promena. Dosta dobro izgledaju, imaju poverenja u naš sistem Na ovim pripremama sve je podignuto na viši novo i zahtevi su izuzetno visoki. Nema suvih trčanja, mnogo obima… sve ćemo bazirati na brzinu i eksplozivnu snagu. Mislim da ćemo još 15-20 odsto bolje fizički izgledati nego jesenas".

Razlika između domaćih igrača i stranaca?

"Imali smo dobar izbor stranaca i fascinantno je da su izvanredni profesionalci. O Sumi se svašta pričalo, a on najbolje radi na treninzima. O Nathu neću da trošim reči. Asano dolazi sa specifičnog područja i u kulturalnom smislu ima radne navike. Stalno govorim najmlađim igračima da se ugledaju na strance, ali I domaće igrače jer mogu dosta da nauče".

Kako kao naučnik doživljavate pobede i poraze?

"Bio sam košarkaš u pokušaju i imam taj “drajv” za utakmicu, izraženu emociju, ali me akademski život naučio da to filozofski gledam. Jutro posle eliminacije iz Lige Evope rekao sam Miloševiću da je to verovatno najbolja stvar koja nam se desila! To samo pokazuje da nismo sazreli na svim nivoima i da to nije samo pet minuta. Da moramo da se presaberemo i vidimo šta još možemo da uradimo. Ako smo pametni, izvući ćemo veliku korist. Trudim se da filozofski gledam na pobede i poraze. Analiza pokazuje da je vrednost naše ekipe toliko porasla da očigleno nismo loše radili".

foto: FK Partizan

U vašem slučaju izumire izraz kondicioni trener?

"Hvala Vam na tom pitanju. Svi veliki klubovi imaju takozvani department sportskih nauka vć 10-15 godina. Obično je šef neki profesor ili doktor sportskih nauka koji se trudi da integriše medicinu, fizioterapiju, ishranu, suplementaciju, oporavak i kondicioni trening u celinu. To je ono što volim i radim. Partizan ima dva izvanredna kondiciona trenera koji su u klubu više od 10 godina I od njim sam dosta toga naučio. Naučnik sam koji pokušava da naučna znanja implementira i integriše. Sve što nema direktnu vezu sa fudbalom kako bi se povređen igrač što pre vratio na teren, da se nepovredi , brže oporavi posle napora i u Partizanu je to dalo rezultate".

Puno je nadri- lekara ili nekih koji koriste alternativna sredstva?

"Problematično je to komentarisati, iskren je Stojanović. Sama medicina ima u sebi dosta psihologije. Jedna od ključnih stvari je da vam pacijent veruje pa će i tretman biti uspešniji. Ljudi koji su na granici između nadrilekarstva i medicine imaju neke očigledno izražene kvalitete ubeđivanja sportista da im pomažu. U tom smislu su oni moždaiI uspešni, ali, sa druge strane paganski verujem u naučne dokaze u najbolju naučnu praksu u svakom smislu".

Čime se ponosite?

"Činjenicom da sa mog fakuteta u Superligi ima 7-8 kondicionih trenera kojima samposredno ili neposredno pomogao da počnu da rade. Ubeđen sam da će napraviti razliku i da ćemo kvalitetnim radom u motorično funkcionalnom smislu napraviti pomak jer neosporan talenat za fudbal imamo".

Posebna želja?

Da sa košarkaškom reprezentacjom odem na neko veliko takmičenje.

