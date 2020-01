SAPUNICA I DALJE TRAJE! Marota: Inter pregovara sa Eriksenom!

"On je fudbaler Totenhema, ali njegov ugovor ističe u junu. To znači da on ima pravo da se vidi sa svojim agentom. Daleko od toga da će doći u januaru ili junu, postoji velika konkurencija, a mi još uvek ne znamo šta će se dogoditi", rekao je Marota, prenosi goal.com.

Poslednjih dana mediji nagadjaju i o eventualnom dolasku Olivija Žirua, a Marota je rekao da još uvek nisu procenili celokupnu situaciju.

"Normalno je da uprava radi na pripremi različitih pregovora, postoje alternative ako ti pregovori ne prodju kako treba. Neću poreći da smo pregovarali sa Žiruom, procenićemo situaciju", kazao je Marota i dodao da je i Viktor Mozes jedan od kandidata.

Beta

Kurir