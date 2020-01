TUMBAKOVIĆ OTVORIO KARTE: Selektor Srbije pričao o odbrani, golmanima i povratku Baneta Ivanovića u nacionalni tim

Tumbaković je u opširnom izlaganju govorio o aktuelnom trenutku igrača koji konkurišu za nacionalni tim, a uoči baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo.

"Napravili smo detaljnu analizu svih šest utakmica. Bilo je tu dosta propusta, pre svega u fazi odbrane. Bili smo prinuđeni na rotaciju igrača u zadnjoj liniji, najčešće na bočnim pozicijama, pa i na centralnim. To je osnovni problem, nestabilnost i nedostatak kontinuiteta. Mi na tim mestima imamo 15 evidentiranih igrača, sve ih pratimo i nažalost, moram da kažem da u ovom trenutku nisam zadovoljan formom većine tih kandidata. Sa druge strane, nemamo bolje od njih i ne ostaje nam ništa drugo nego da napravimo takav model igre koji će defanzivnoj liniji da olakša posao i da molimo Boga da njihova forme iz nedelje u nedelju krene uzlaznom linijom kako bi do 26. marta dostigla neki optimalan nivo".

Tokom novogodišnjih praznika, mediji u Srbiji su se bavili povratkom Baneta Ivanovica.

"Moja obaveza kao selektora svoje zemlje je da sastavim najjaču moguću reprezentaciju i da je odvedem na Evropsko prvenstvo. Zato se trudim da pozivam najbolje igrače koji u datom momentu mogu da odgovore mojim zahtevima i da nas dovedu do cilja. Jedna grupa tih fudbalera možda nije bila evidentirana u prethodna tri okupljanja, što ne znači da su ispali iz konkurencije za tim. Bane je svakako neko ko je zadužio srpski fudbal i ne bi bilo pošteno da ne kontrolišemo i njegovu formu. Sačekaćemo još par nedelja i početak ruskog prvenstva, pa ćemo sredinom marta svi mi iz stručnog štaba sesti i proceniti da li nam njegovo prisustvo može pomoći u mečevima odluke“. Ako o nečemu selektor Srbije ne mora da brine, onda je to to pozicija golmana. „To je sjajna stvar. Imamo još Radulovića i Rockova, pratimo Nikolića iz Bazela i Ilića iz Voždovca. Sve su to momci sa velikim potencijalom, ali me raduje da je Dmitrović standardno dobar u jednoj od najjačih liga u Evropi. Imao je on i padove tokom sezone, ali je pokazao jednu dozu saropouzdanja koja kod golmana igra veoma vaznu ulogu. Rajković je odlaskom iz Izraela takođe podigao kvalitet takmičenja na visi nivo i brani fantasticno. Bio bih presrecan da za svako mesto u timu imam tako zdravu konkurenciju dva kvalitetna igraca".

Kurir sport

Kurir