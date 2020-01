SELEKTOR O NORVEŠKOM ČUDU: Halandu kapa dole, biće nam zaista veliki problem u Oslu

Otkako se saznalo da će Srbija do EP 2020. morati da ide u baražu prvo preko Norveške, jasno je bilo svakom navijaču „orlova“ da će selektor Ljubiša Tumbaković biti prinuđen da odbranu organizuje tako da u centru njene pažnje bude norveško čudo od deteta, 19-godišnji Erling Haland.

Novi centarfor Borusije Dortmund već na debiju u Bundesligi postigao je tri gola i dao još jedan jak razlog da popularni Tumba već sada razmišlja kako da ga zaustavi u Oslu 26. marta.

- Onako na prvi pogled, sa visinom od 194 cm, stiče se utisak da je snažan i korpulentan igrač, ali je tehnički i taktički na izuzetno visokom nivou. Obično ta pozicija zahteva mnogo iskustva, jer što je igrač stariji, to se bolje snalazi, bolje procenjuje situaciju i lakše postiže golove. Biće nam zaista veliki problem u Oslu. Pratim ga, kapa dole - rekao je Tumbaković za agenciju Anadolu.

O trenutnoj formi srpskih reprezentativaca Tumbaković nije hteo previše da priča kako ne bi pomogao skautima druge strane.

- Mislim da smo prisutniji u Evropi i da imamo bolji status od Norveške. Ne kažem da je to neka prednost, u fudbalu su merodavni samo teren, lopta, protivnik i sudija. Sergej igra dobro, Tadić takođe. Možda Dušan u ovom momentu i nije na nivou iz prošle sezone, ali opet je dominantan u jednoj ligi koja nije jednostavna za igranje, i to mora da me raduje. Ima tu još momaka koji se nameću i na koje ozbiljno računam, ali ne želim da im spominjem imena da norveškim skautima ne bih olakšao posao - kaže Tumbaković.

Srbija osvežava Ljajića Turski mediji su svojevremeno došli do zaključka da se Adem Ljajić posle utakmica s reprezentacijom Srbije vraćao u Bešiktaš u boljem raspoloženju, što se odražavalo i na kvalitet njegovih nastupa. - Ljajića znam iz njegove prve selekcije, kada je došao u Partizan zahvaljujući Dušanu Trbojeviću. Uvek mi je privlačio pažnju jer je taj njegov način igre kompatibilan s mojim fudbalski ubeđenjem. Uvek sam voleo takav profil igrača. Drago mi je što čujem da ga nastupi za Srbiju osveže i učine još jačim - smatra Tumbaković.

Andra nam treba Ubuduće će o fizičkoj pripremi „orlova“ brinuti Andreja Milutinović. - Andra je samo ozvaničio saradnju koja traje već nekoliko godina, jer je reč o čoveku koji je u bliskom kontaktu sa preko 20 naših igrača. On vodi računa o njihovoj kondiciji, treningu, ishrani, oporavku... Šalje im programe na dnevnom, nedeljnom i mesečnom ciklusu. Bukvalno zna kako dišu i koliko ko može u datom trenutku - objasnio je Tumbaković.

