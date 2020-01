PEP GVARDIOLA PODIGAO GLAS: Dosta više sa ponovljenim utakmicama!

Siti u nedelju igra protiv Fulama u FA kupu i to će biti 37. utakmica tog tima u sezoni.

"Igraće se Liga kup i FA kup. Ali, možda bismo mogli da otkažemo ponovljene utakmice, da imamo manje ekipa u Čempionšipu ili Premijer ligi. Ono što je lepo u vezi ove zemlje je kako se čuva tradicija. U tradicije možete uključiti neke nove stvari, kako bi takmičenja bila lepša, ali sve tradicije postoje, ne samo u sportu, već i u kulturi i društvu i to je vrhunski. Divim se tome", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ne kažem da u FA kupu to mora da se uradi. Kada sam to rekao, ne očekujem da Liga kup ili FA kup to urade. Pokušavam da budem iskren i da odgovorim na pitanje, ali ne mislim o tome šta oni moraju da urade, to nije moj posao. Moj posao je da svakoga dana bolje pripremim ekipu. Kada odluče kada igramo te utakmice i druge utakmice, mi to uradimo", dodao je on.

Siti učestvuje u četiri takmičenja, ali zaostatak u Premijer ligi za vodećim Liverpulom je već 16 bodova.

Liverpul je ove sezone izgubio samo dva boda i čini se da će oboriti rekord Mančester sitija od pre dve sezone, od 100 osvojenih bodova.

"To može da se dogodi. Rekordi su tu da se ruše. Mi smo ga srušili kada je neko mislio da to ne može da se uradi. Pre ili kasnije to će se dogoditi, ove sezone ili u budućnosti. Istorija jasno govori o tome", naveo je trener aktuelnog šampiona Premijer lige.

(Beta)

Kurir