SAVO MILOŠEVIĆ OCENIO PRIPREME: Veoma smo zadovoljni pokazanim, igrači su pokazali i više nego što smo očekivali!

Crno-beli su u Turskoj proveli pune dve nedelje i za to vreme imali su čak tri provere.

Upisane su dve pobede i jedan remi, a ceo stručni štab i više je nego zadovoljan viđenim.

Kako na sve to gleda i koliko je lično zadovoljan pokazanim, trener crno-belih Savo Milošević ispričao je novinarima u svom poslednje obraćanju u Turskoj pred povratak u Beograd.

Kako biste ocenili pripreme od 1 do 10?

- Ne bih voleo da zvuči kao hvalisanje, ako može 11, ja bih dao 11. Obzirom da su momci odradili svaki sekund, minut, sat svakog treninga od početka do poslednje utakmice. Imali smo vrlo malo nervoze, ako ju je uopšte bilo. Na pripremam, kao što znate i sami bude toga. Ali ovde od prvog do poslednjeg trenutka smo imali ozbiljan rad. To moram da istaknem. Više od ovoga ne možemo da očekujemo.

Kako je stanje sa povredama Lutovca i Markovića?

-Dobra je situacija, nismo imali ozbiljnih povreda. Lutovac će se ubrzo vratiti, već trenira i nadoknadiće dva ili tri dana do puta u Katar. Lazar je mogao i danas da igra. Ima taj spazam na leđima, ali nismo hteli da rizukujemo. Za njega je najbitnije bilo da odradi pripreme od početka do kraja. Koliko će igrati, manje je bitna minutaža.

Želja je bilo 30 posto poboljšanja forme i kondicije, da li je to dostignuto?

- Verujem uvek i verovaću da ako dostignemo tih 30 odsto, na to ćemo tražiti još 20. Nikada se nećemo zadovoljavati. Protiv Ružomberoka se već videlo poboljšanje. Pomaže i to što je sastav ostao isti, to je naš najveći plus u odnosu na jesen. Ekipa se poznaje. Možemo još da se poboljšamo, u fizičkom smislu očekuje poboljšanje, značajno, jer smo pojačali fizički rad. Danas ste to imali prilike da videte. Ako to odradimo do kraja priprema, mislim da ćemo dobiti dosta. Momci su već naviknuti na ovaj režim rada, to je još jedan plus. U stvaranju jednog tima je bitno vreme, sve je proces. U situaciji smo da imamo i dosta dobru bazu i na njom možemo da gradimo dosta toga. Moramo da vodimo računa da ne preterujemo, jer ono što dodajemo, ne sme da naruši ono što je već bilo dobro.

Kako Vam se čini rad sa loptom?

- Ovo je nastavak tih priprema u Sloveniji. Jako je osetljivo ovo što radimo. Da biste dizali nivo fizičke opreme, morate da napravite bazu u taktičkim pripremana. Obim i intenzitet trke u LE je bio dobar. Suština posla ovde je da se još više poveća taj intenzitet trke, sprintevi i brzina trke da povećamo. To je još jedno približavanje onoga što se igra u Evropi.

Šta biste rekli za protivnike u Beleku?

- Dobro je što smo igrali protiv ekipa koje su trkački dobre. Nije dobro što smo igrali takmičarske utakmice, o tome ćemo voditi računa ubuduće. Naterali su nas da trčimo i sada imamo određene parametre, kada je u pitanju trka. Sa te strane smo zadovoljni. Ekipa je ispred onoga što smo očekivali, i taktićki i fizički. Očekivali smo više umora i malo lošiju igru, pogotovo u poslednjoj utakmici. Jačina rada koju smo imali ove dve nedelje, posledica je bila očekivati više umora, ali momci su naviknuti na ovaj režim rada i zato to lakše podnose nego što smo mislili.

Ruske ekipe su ispred protivnika koje ste imali u Turskoj.

- Apsolutno. U drugom delu priprema uvek birate jače protivike. Tada se merite. Očekujemo da će doza umora proći i da ćemo biti spremniji za te rivale. Igrali smo sa dosta dobrih rivala u Evropi, videli smo da možemo. To u Kataru će biti dobre provere. Nije bitan rezultat, koliko da se izmerimo rezultatski i suštinski vidimo gde smo.

Pojačanja, Stojković?

- Videćemo, uvek kada je prelazni rok i kada je u pitanju Partizan cirkuliše veliki broj informacija i broj imena. Jedna od želja, bila je javna tajna, bio je Bojan Matić. Uspeli smo da ga dovedemo. Opredeliću se za igrače koji će nam doneti nešto novo, ne želim igrače samo da bih dovodio. Već smo imali u junu i decembru situacije da se oprostimo od nekih igrača. To nije lako, ljudski nije lako. Pogotovo jer to nisu momci koji ne zaslužiju da budu u Partizanu, komplikovane su stvari i pokušaćemo da se te stvari ubuduće više ne dešavaju.

- Sa Matićem imamo 21 igrača, videćemo kakva je situacija sa Škrbićem. bez obzira na sve, mislimo da ima kvalitet za Partizan. Imamo prostora za još tri igrača da ga licenciramo i potrudićemo se da ispunimo tu kvotu. Imamo momke iz Teleoptika, ozbiljno i na njih računamo. Potvrdili su da imaju potencijal i svako od njih vrlo brzo može biti prvotimac Partizana.

Koliko igrača ide u Katar?

- Okvirno smo pričali, 22, 23 igrača, plus tri golmana.

Da li pratite druge klubove, njihove pripreme, prelazne rokove?

- Moram da priznam da ne pratim. Nemamo dovoljno vremena za to, trudili smo se da nam fokus bude na radu ovde. Dosta obiman posao i fizički nije bilo moguće. Pogledam na telefonu rezultate, ali ništa više od toga.

Koncidioni treneri, kako komentarišete njihov rad?

- Marko je prezadovoljan, pričali smo večeras posle utakmice. Sumirali smo obim i intenzitet posla, kada je u piranju fizička priprema, ekipa je odradila maksimalno taj program. A nije bilo lako ostvariti to što je profesor odredio. To je bila suština, da taj fizički deo priprema bude odrađen sto posto.

Jesenas je ponestajalo ritma zbog skraćenog rostera. Kolliko još igrača fali?

- Zaista mislim da ne fali puno. Ova ekipa je selektirana dosta dobro Imali smo vremena od marta da izvršimo selekciju, sada doselekciju. Možda par igrača kada je u pitanu defanziva nam treba igrača da završimo priču.

Najveće pojačanje bi mogao da bude Lazar Marković, što je sasvim dovoljno sada uz Matića. Zaista ne fali puno, neću ni tražiti više od toga.

Kompaktnost stručnog štaba, ponekada bude i svađe da bi se došlo do rešenja?

- Nije nekad, nego svakog dana. (smeh). Nije nikakva tajna, doveo sam saradnike koji će da imaju svoje mišljenje, a ne moje. Ako oni imaju moje mišljenje, ja nemam nikakve koristi. Fudbal je jako kompleksna stvar postao u poslednjih nekoliko godina i najveći treneri imaju po 10 i 15 saradnika. Neophodno je imati više ljudi, ali je bitno da svi imamo istu filozofiju. Kako doći do sprovođenja toga, na treningu i utakmici. Naravno da se razmimoilazimo, ali zato i razgovaramo i uvek dođemo do toga kako bi sve trebalo uraditi. Marko Stojanović ima dva saradnika koji imaju možda i veće iskustvo od njega. Neophodno je imati više ljudi, da bi se radile ove stvari.

Prošle godine u Turskoj su debitovali Filip Stevanović i Strahinja Pavlović, da li će neko od novih ostati?

- Obzirom na roster koji već imamo, nažalost, od ovih klinaca nemamo nikoga u defanzivi. Sve su to igrači sa pozicija koje su nam već popunjenje. Skoro svi bi mogli da ostanu sa timom, imaju kvalitet, ali ne bi bilo dobro da smo sede na tribinama i treniraju, zato ćemo im dati da igraju u mlađim kategorijama, pratiti ih i onda ih možda povući nazad u prvi tim.

Pratite li nastup Novaka Đokovića na Australijan openu?

- Nisam stigao da gledam, jer su termini jako nezgodni na AO, vremenska razlika je nezgodna. Ali, naravno, pratim. Za sada ide sve po planu i iskreno verujem da ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, nekih vremenskih neprilika ili da se meč razvuče u tri dana, verujem da niko ne može Novaka da zaustavi.

Da li ste njega koristili u primerima prilikom obraćanja igračima?

- Nismo Novaka koristili, ali jesmo dosta, recimo poslednjih nekoliko dana na sastancima, različite primere. I ljude i rečenice koje mogu da ilustruju na najbolji način ono što očekujemo od igrača, a da oni to razumeju na pravi način. Da objasnimo momcima sve ono što drugi ljudi rade. Priča o tome je jako varljiva stvar. Ako želite da igrači veruju u to, morate da im pokažete na primeru. Oni su jako poželjna stvar u sportu.

Da li pratiteZvezdu i koliko?

- Sada ne. Moram da priznam i dok smo igrali prvenstvo, nisam odgledao nijednu njihovu utakmicu.

Nadaju li se igrači preokretu, budući da nema podele bodova?

- Nismo stigli da razmišljamo o tome, još ima dosta do početka prvenstva.

Kakav je plan po dolasku u Beograd, obzirom na zagađenje u Beogradu?

- 28. i 29 će momci odmoriti. 30 imamo dva treninga, verovatno ćemo ih spojiti u jedan, ali će biti intenzitett dva treninga. Ideja većine je da pobegnu iz Beograda,to je najbolji način da se izbegne vazduh u Beogradu.

Može li da bude uzbudljivo proleće?

- Mi ćemo se potruditi da bude tako. Jedna stvar je trka za titulu sa Zvezdom, Vojvodimom, Čukaričkmi. A druga stvar je da se potrudimo da navijačima priredimo lep fudbal.

Pripreme bez kiše, da li ste ih ikada igrali?

- To smo danas komentarisali. Kada smo sedeli posle utakmice, pričali smo kako je sve zajedno kako je prošlo, i vreme i uslovi, ispada da se samo hvalimo i da je sve prošlo perfektno. To znači da nešto nije u redu. Teško da će kiša padati u Katru.

Ako stigne ponuda za nekog igrača, da li ima neko ko ne bi mogao da ide?

- 98 posto igrača bih zadržao.

Da li ima ponuda za Vas?

- Postoje razne priče i imam dosta prijatelja i kontakata, imam nekih poziva, ali nijedna ponuda nije ozbiljna i ne opreterućem se time. Španija, Engleska? Ko ne bi želeo da bude trener tamo, ali dugačak je put. Ja sam trener tek devet meseci.

Nisu retki slučajevi da bivši fudbalski asovi budu odmah treneri u velikim klubovima. Na primer, Solskjer?

- Ne bih komentarisao, navikao sam u životu da za sve čovek mora da se pomuči, ovo je suviše kratko da bi razmišljao o tome. Daleko od toga da nemam tu ambiciju. Sve što sam uradio u životu, nije bilo lako, ali je to bio mukotrpan i težak rad. Isto važi i za ovu drugu, trenersku karijeru.

