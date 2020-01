VARDI SPREMAN ZA ASTON VILU: Lester jači za sjajnog napadača u Liga kupu

"U timu je, radio je naporno prošle nedelje. Daćemo mu još jedan dan i videćemo kako će se sutra osećati, pa ćemo u zavisnosti od toga odlučiti hoće li igrati od starta ili će ući s klupe. Sigurno je da će igrati", rekao je Rodžers.

On je kazao i da i dalje postoji rizik od povrede.

"Ako me pitate da li je 100 odsto spreman, rekao bih da je na 80 odsto. Ali, i s toliko snage mnogo doprinosi timu. Takodje se radi i o daljem riziku od povrede. Bio je vrlo dobar poslednja dva dana na terenu i uveren sam da će igrati", rekao je Rodžers.

Britanski stručnjak izrazio je nadu da će njegov tim uspeti da se plasira u finale Kupa.

"To je divna prilika za nas. Moramo da ostanemo mirni, imamo mnogo emocija, ali ne smemo da prenaglimo. Ne želim da kažem da je to naša životna šansa, jer tada mogu da verujem da više nema prilika, ali borićemo se da stignemo do finala. Ako to ne učinimo, biće ovo važna lekcija za sve nas", rekao je Rodžers.

Utakmica izmedju Lestera i Aston Vile igraće se u utorak, od 20.45 časova.

Beta

Kurir