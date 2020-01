RAŠA PANKOV: Želim 100 utakmica u Zvezdi, ovo je klub sa DNK pobednika, a Mister je pravi dasa

Od izveštača Kurira iz Beleka - Aleksandra Radonića

Radovan Pankov je u pravom smislu zvezdaš. Kod njega se već na prvom koraku vidi da voli Crvenu zvezdu, a tek posle toga da je igrač tog kluba za koji igra, pravi profesionalac. Ruku na srce, malo je takvih igrača.

Popularni Raša nema potrebu da dokazuje svoje zvezdaštvo, to se jednostavno vidi na utakmicama, a posebno na treninzima.

"Crvena zvezda je klub sa DNK pobednika! Nismo mi bilo ko?! Ovde su samo pobede bitne" - počeo je razgovor za Kurir Radovan Pankov.

Čini se da bi kod Dejana Stankovića ovog proleća mogao da dobije veću šansu, nego što je to bio slučaj protekle jeseni.

"Oduševljen sam radom sa Dejanom Stankovićem i njegovim stručnim štabom, kao i zahtevima. Uneo je dosta pozitivnih novina. Nema šta, vidi se da je bio ozbiljan dasa i fudbaler. Prijaju nam priča i rad s njim. Razgovara i s najstarijima i najmlađima, svima posvećuje pažnju" - otkriva Radovan Pankov, koji će se sa Milošem Degenekom, Nemanjom Milunovićem i Srđanom Babićem boriti za mesto među dva štopera u startnih 11.

Prati strani fudbal, a na nekoliko defanzivaca se i ugleda.

"Kao klinac voleo sam Alesandra Nestu! Sada mi je Virdžil Van Dajk bez premca. Naravno, ne mogu da ne pomenem Serhija Ramosa i Tijaga Silvu. Sve su to vrhunski štoperi."

Snažni defanzivac stigao je u Crvenu zvezdu u junu 2019. iz niškog Radničkog kod bivšeg trenera Vladana Milojevića. Međutim, nije mnogo igrao, posebno u Evropi, u Ligi šampiona.

"Miloju ne zameram ništa, ali krivo mi jeste. Odigrao sam koji minut protiv Bajerna. Daće bog da opet uđemo u Ligu šampiona, da nas isprati sportska sreća, a verujem da hoćemo. Prvo da osvojimo titulu... Svake godine biće sve teže da se ulazi u Ligu šampiona, UEFA sužava sito. Biće mnogo teže onima koje nisu iz "liga petice" da uđu u to društvo."

Radovan Pankov je momak koji se ne plaši da preuzme odgovornost. Otkriva da mi rado prihvatio da šutira penale u Crvenoj zvezdi, kao što je uradio u Kopenhagenu.

"Šalio sam se s Boćkom da ću da počnem da šutiram penale. Malo sam mu u šali to rekao, ali će i ozbiljno tako da bude. Rado bih prihvatio odgovornost u nekim situacijama. Biće kako mister Stanković odluči. Meni bi to bila poslastica. Naravno da bih prihvatio takvu odgovornost. Eventualni gol posvetio bi sinu Milošu i ženi koju nagovaram da dođe s njim na utakmicu. (smeh)

Momak je koji ne krije emocije. Njegove suze posle derbija u septembru i poraza od Partizana (2:0) u Humskoj pamte dobro svi navijači Crvene zvezde.

"Nisam zamišljao da tako bude u derbiju. Mom prvom. Slomilo me je to što su nam navijači pružali podršku. Ali biće još takvih utakmica. Voleo bih da doživim 100. utakmica u Zvezdi, da bude mnogo golova, trofeja… Nikada ne znaš kakav ti je put suđen, ali je meni to cilj" - zaključio je Radovan Pankov.

