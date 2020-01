DEJAN STANKOVIĆ POSLE PROVERE SA VARDAROM: Zadovoljan sam prikazanim, nisam očekivao ovakvu njihovu defanzivu! KURIR TV

Za Kurir iz Beleka - Aleksandar Radonić!

"Radimo na detaljima i poboljšanju igre i sve za sada ide dobrim tokom. Nemam šta da zamerim bilo kom igraču, naprotiv, imam samo pohvale", rekao je Stanković za klupski sajt.

Crveno-beli su danas odigrali drugu kontrolnu utakmicu u Turskoj, a protiv Vardara je rezultat bio 0:0.

"U prvom poluvremenu nam je falio završni pas, dok je u drugom taj segment bio bolji, ali nam je nedostajao gol. Dominirali smo celu utakmicu, imali smo prilike iz prekida, verovatno je ekipa Vardara zbog dužeg vremena na pripremama malo umornija pa su se zato odlučili za drugačiju, defanzivniju igru", kazao je Stanković i dodao da je svaki igrač dao svoj doprinos.

On je rekao i da je jako ponosan na sve svoje fudbalere.

"Ovo su samo kontrolne, prijateljske utakmice iako im mi pristupamo jako i ne gledamo ko je protivnik. Što se tiče rada na treninzima mogu samo da im poručim – kapa dole. Uvek ima nekih bolova, upala, prehlada, ali niko nije odustao. Od početka na Kipru do danas svi su na broju i rade punom parom, samo tako da nastave i biće to odlično", rekao je Stanković.

"Iz utakmice u utakmicu imam neka iznenadjenja, danas je to bio mladi Konatar. Idemo dalje, moramo da radimo još bolje, sledeća utakmica je protiv Ludogoreca. Jedan jak test, gde ćemo se možda odlučiti za 'standardniju' postavu, iako to neće značiti da su to tih startnih jedanaest za koje sam se definitivno odlučio, ali će ekipa od starta odigrati 60 minuta", rekao je Stanković.

Trener stručnog štaba crveno-belih rekao je i da želi da njegov tim igra jako i agresivno.

"Podelili smo igrače u dva poluvremena, želeo sam jak intezitet, visok presing, a to su i odradili, medjutim lopta nije htela u gol. Imamo vremena da radimo, da otklanjamo neke sitnice koje nam smetaju i da se poboljšamo na planu fizičke spreme. Ekipa kakvu ja želim manje-više će izgledati ovako – jaka i agresivna", završio je Stanković.

