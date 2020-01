SUDBINA SE POIGRALA SA DANIJELOM AVRAMOVSKIM: Valjda ću još jednom dobiti šansu u Zvezdi! FOTO

Izveštač Kurira iz Beleka - Aleksandar Radonić

Sudbina se baš poigrala sa Danijelom Avramovskim. Stigao je u Crvenu zvezdu u julu 2014. godine sa zvanjem najtalentovanijeg fudbalera Severne Makedonije. Debitovao je kako se poželeti može golom za pobedu protiv Spartaka iz Subotice.

foto: Www.crvenazvezdafk.com /Nikola Mitic

Svi su tada očekivali da će nastaviti putem svojih zemljaka Darka Pančeva, Ilije Najdoskog, Boška i Milka Đurovskog, Mitka Stojkovskog, Kirila Dojčinovskog... A, onda su usledili problemi sa povredama, pa pozajmice i na kraju odlazak sa Marakane.

Pet godina posle, Danijel Avramovski i Crvena zvezda ponovo. Ovaj put na suprotnim stranama, on u dresu Vardara, na pripremama u turskom letovalištu Belek. Na kraju, rezultat 0:0.

- Drago mi je što sam video neke ljude iz Crvene zvezde sa kojima sma ranije sarađivao. Bilo je prelepo igrati protiv bivšeg kluba i nadam se da ću ako budem napredovao kao igrač, možda u budućnosti još jednom obući crveno-beli dres - rekao je Danijel Avramovski (25), a potom dodao:

- Stvarno, neke ljude osećam kao da su mi braća, a ne prijatelji. Posebno Milunović i Jovančić. Poželeo sam obojici mnogo sreće. Da osvoje titulu i podižu još više nivo balkanskog fudbala.

Crvena zvezda sa novim trenerom Dejanom Stankovićem dobija neke nove obrise, što je primetio i fudbaler iz Severne Makedonije.

- Vidim da žele da igraju fudbal, tako da mislim da mogu mnogo da urade. Protiv nas su igrali sa dve postave, svaka po 45 minuta. Vidi se da su to još pripreme, verujem da su im noge teške. To znam iz ličnog iskustva. Doćiće svežina, pa će iz svake utakmice polako da dižu formu.

foto: Www.crvenazvezdafk.com /Nikola Mitic

Danijel Avramovski došao je u Crvenu zvezdu kao velika nada, izrazito talentovan fudbaler, sa 19 godina. Međutim, ništa od toga nije pokazao.

- Očekivali su mnogo ljudi od mene. I ja sam očekivao... Bio sam mlad. Možda sam i prerano došao u Crvenu zvezdu. To gledam sa ove pozicije, danas. Da imam sad ovo razmišljanje i ove fizikalije, bilo bi skroz drugačije. Došao sam u veliki klub, dobio dres sa brojem 10. Krivicu ne tražim u drugima, već u sebi. Možda je trebalo više da radim... Bilo je i nekih povreda. Tako se desilo.

Nositi Zvezdinu "desetku" nije mala stvar. Velika imena u crveno-belom dresu nosila su taj broj - Jovan Aćimović, Rajko Janjanin, Dragan Stojković, Dejan Savićević, Dejan Rambo Petković, sadašnji trener Dejan Stanković...

- Možda je i to na neki način bio problem. Nisam to na terenu osećao. Tražili su neki ljudi mnogo više od mene, a ja sa svojim povredama nisam mogao da se izborim kako treba. Svoju šansu nisam iskoristio, a kako to biva u velikom klubu, došli su drugi i ja nisam dobio drugu priliku. Nadam se da ću je još jednom dobiti - zaključio je Danijel Avramovski.

Kurir sport / A.R.

Kurir