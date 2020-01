FILIP MLADENOVIĆ: O ponudi Crvene zvezde, Sa Pintu, Srbiji i Norveškoj, poljskim sudijama

Iz Beleka za Kurir - Aleksandar Radonić

Filip Mladenović fudbalski je oživeo u Poljskoj. Posle teške situacije u belgijskom Standardu kada bukvalno nije igrao fudbal, sada je reprezentativac Srbije. Tokom leta koketirao je sa Crvenom zvezdom, bio na pragu povratka u klub čiji je dres nosio od 2012. do 2013. i upisao 42 utakmice.

Izveštač Kurira sreo je Filipa Mladenovića u Turskoj, na pripremama u Beleku. Otkrio je koliko je bio blizu povratka u Crvenu zvezdu. Jer, da je potpisao, sasvim je sigurno da Brazilac Žander ne bi bio angažovan.

- Bilo je neke priče. Otvoreno sam razgovarao sa ljudima iz kluba, kao i uvek i rekao im, da još nisam spreman za povratak u Srbiju i naš fudbal. Da se razumemo, drago mi je zbog Crvene zvezde, da su se vratili gde im je mesto, da svake godine igraju Ligu šampiona... Što se mene tiče, moj stav je da se ne vraćam u Srbiju. Za sada je to neki plan, imam ugovor sa Lehijom do leta, pa ćemo videti - rekao je Filip Mladenović, a potom objasnio svoj stav:

- Jasno je da je Crvena zvezda sada drugačiji klub u odnosu kada sam ja nosio crveno-beli dres. Tada je bila velika besparica. Ali, nije do Crvene zvezde, već ja imam druge planove. Jednostavno nisam spreman za povratak u srpski fudbal. Mislim da mogu napraviti još nešto više u Evropi - iskren je Mladenović.

foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Sa Pinto je stručnjak koji je Filipa Mladenovića trenirao u Crvenoj zvezdi i Standardu. Između njih dvojice došlo je do konflikta.

- Više mi je muka da pričam o toj temi. To je gotova priča za mene. Šta je tu bilo? Ko je koga? Glupo je uopšte otvarati tu priču. Bio je to mnogo težak period za mene. Godinu ipo dana nisam igrao fudbal, ali sam se vratio i to je sada najvažnije. Došao sam i do reprezentacije, prezadovoljan sam. Lepo mi je u Gdanjsku, ali možda je vreme za promenu i neki veći i jači nivo. Bio sam u nezgodnoj situaciji posle Standarda. Vratio sam se u život u Lehiji.

Karijera Filipa Mladenovića uvek je imala određene padove i uspone. Nikada nije mogao da bude konstantan. Tako je bilo u Crvenoj zvezdi, Bate Borisovu, Kelnu, Standardu i Lehiji.

- Nisam imao u karijeri srednji nivo. Ali, nikada. Ili sam bio top, ili sam bio katastrofa. Živim, igram fudbal, to je najvažnije. Želim na leto da iskoristim na najbolji mogući način ovaj dobar momenat u karijeri.

Odličnim igrama u dresu Lehije iz Gdanjska uspeo je da se vrati u srpsku fudbalsku reprezentaciju.

- Velika je čast za mene igrati za Srbiju! To je podstrek i znak da igram dobro. Posebno, kad dođeš iz poljske lige. To je važno i za Lehiju. Zato mi je posebno drago. Dajem sve od sebe kad nosim dres Srbije.

Krajem marta Srbiju očekuje polufinalni meč Lige nacija protiv Norveške u Oslu.

- Ne volim da pričam unapred. Takav sam. Jaki su, ali jaki smo i mi. Sve je tu otvoreno.

Poljske sudije ne vole baš Filipa Mladenovića. Gotovo da nema utakmice kada ne bude kažnjen žutim ili crvenim kartonom.

- Ne vole me, ali ne volim ni ja njih! (smeh) Iskreno, ispadoh rekorder u Evropi po broju žutih kartona. U karijeri nisam imao toliko opomena kao ovde. Ni žutih, ni crvenih. Sad sam nakupio već deset u prvom delu sezone. Ne znam šta bih rekao.

Poljska liga postala je "fudbalska Meka" za srpske igrače. Gotovo da nema kluba u kojem nema Srba.

- Ima dosta naših fudbalera, ali i Hrvata, Slovenaca, Bosanaca. Sa mnom je u Lehiji naš Žarko Udovičić, golman Zlatan Alomerović, koji je prošao školu Borusije iz Dortmunda, Hrvat Mario Maloča, bivši kapiten Hajduka iz Splita. Držimo se zajedno nas trojica. Ima stvarno dosta Srba u poljskoj ligi.

foto: Saša Pavlić

Filip Mladenović se privikao na život u Poljskoj.

- Govorim poljski, čitam njihove novine, govorim. Lako se nauči. Jezik dosta sličan srpskom.

Lehija iz Gdanjska je pravi hit u fudbalskom prvenstvu Poljske.

- Prošle sezone napravili smo veliki uspeh, uzeli smo Kup Poljske. Zatim treće mesto u prvenstvu. Nadali smo se potajno tituli, ali smo pali u plej-ofu, a trofej prvaka je na opšte iznenađenje uzeo Pjast. Napravljen je veliki uspeh. Poljska liga je izjednačena, "klanje" bukvalno do poslednjeg kola plej-ofa. Legija i Leh više nisu u prednosti u odnosu na ostale, kao ranijih godina.

Ovde u Turskoj video se sa igračima Crvene zvezde, onima koje poznaje.

- Video sam se sa Nemanjom Milunovićem! Znam ga iz Čačka i Bate Borisova. Čuo sam se i sa Bakulom (Brankom Jovičićem op.a.) i Nenadom Milijašom. Iz moje generacije više nema niko u klubu sem njega. Ali, znam da su ostali Nega, Mirko Abramović, Stole i Gagi... Oni se ne menjaju nikad. (smeh) Drago mi je da je Zvezda opet moćna, da opet igraju Ligu šampiona. Samo napred.

Pripreme Lehije završavaju se za nekoliko dana, a ekipa deluje spreman za početak prvenstva.

- Najjaču utakmicu odigrali smo protiv moskovskog Dinama i dobili 2:0. Prvenstvo Poljske počinje 7. februara i moramo da spremno uđemo u ligu. Zadovoljan sam kako to sve izgleda - zaključio je Filip Mladenović.

(A. Radonić)

