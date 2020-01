STIŽU MILIONI, ALI NE I ŠTOPERI! Kako stvari stoje u Humskoj? Ovo je nova-stara meta Sava Miloševića! Ništa od Vitasa...

Prvi na meti crno-belih bili su štoperi Slobodan Rajković i Uroš Vitas. Rajković je sasvim neočekivano, odlučio pre par dana da potpiše za Peruđu sa kojom je bio u kontaktu već duže vreme, ali je izgleda to vreme koristio da kalkuliše sa večitim rivalima i tako sebi samo diže cenu na tržištu.

Posle ovog iznenadnog potpisa, crno-beli su se okrenuli Urošu Vitasu koji se gotovo svaki prelazni rok dovodio u vezu sa Partizanom. Pre samo par dana, još dok su se crno-beli nalazili na pripremama u Turskoj, šef Milošević je izjavio kako je Vitas blizu ''Parnog valjka'' i da se po povratku u Beograd očekuju intenzivniji pregovori sa njim, kao i lekarski pregledi kako bi se videlo u kakvom stanju se iskusni štoper nalazi. Međutim, kao grom iz vedra neba, danas se u pojedinim beogradskim medijima pojavila informacija kako Vitas nije uspeo da se dogovori sa klubom iz Humske, pa potrebe za lekarskim nije ni bilo.

Ipak, jedna dobra vest danas dočekala je Grobare. Partizan je otkupio Sadika od Rome za 1,7 miliona evra i tako ostvario pravo da Nigerijca proda ali tek od juna, zbog klauzule koju je ''Vučica'' dodala prilikom sklapanja ugovora sa crno-belima. Ipak, bez obzira na to, veliki i sjajan posao odradila je uprava iz Humske 1.

Međutim, pitanje štopera, i dalje nije rešeno. Još juče Dominik Dinga došao je do kluba kako bi sa upravom sporazumno prekinuo pozajmicu, pošto je na iznenađenje mnogih propustio pripreme u Beleku, tačnije, samo se nije pojavio u zakazano vreme u autobusu u Zemunelu koji je ekipu prevozio do aerodroma. Sve to je bio samo znak da Dinga gleda u drugom pravcu u odnosu na šefa Miloševića, pa se koliko danas ili sutra očekuje ozvaničenje prekida ugovora o pozajmici i povratak Dominika u matični Ural. Kako nezvanično saznajemo, Dinga ima nekoliko ponuda od kluba iz bivšeg SSSR-a, pa se očekuje da će upravo tamo nastaviti karijeru.

Upravo to bio je znak za crno-bele da ponovo intenzivnije porade na dovođenju novog štopera, a prva meta će, kako Kurir saznaje, ponovo biti igrač Olimpije iz Ljubljane Maki Banjak koji je još letos dovođen u vezu sa ''Parnim valjkom''. U kvalitete ovog štopera crno-beli su imali priliku da se uvere na prijateljskoj utakmici na ''Stožicama'' u okviru letnjih priprema Partizana na slovenačkom Pohorju. Upravo tada, crno-beli su želeli u svoje redove da dovedu tandem Olimpije Banjak-Boaći, ali im je suma od milion evra za ova dva defanzivca u tom trnutku delovala previsoko. Videćemo koliko će sada Ljubljančani tražiti samo za Banjaka i koliko su crno-beli spremni da se isprse za ovog štopera. Banjak je igrač koji je fudbal ''naučio'' u Barseloninoj La Masiji, pa reči za kvalitet ovog Kamerinuca ne treba trošiti.

Jedan od igrača koji će biti ipak najveća misterija ovog prelaznog roka jeste svakako napadač Miljan Škrbić koji je došao u Tursku na probu u Partizan i po rečima šefa Miloševića zadovoljio je sve kriterijume, ali... Samo par dana pre povratka u Beograd crno-beli su sklopili ugovor sa Bojanom Matićem koji im je bio dugogodišnja želja. Automatski, dovedeno je u pitanje mesto Škrbića u ekipi, pa se potpis sa ovim špicem realno ne može očekivati. Kako saznajemo, Škrbić je meta Vojvodine koja je odlaskom Bojana Matića ostala ''kratka'' za jednog kvalitetnog golgetera koji bi nadoknadio sve ono što je popularni Matke napravio u prvom delu sezone u Superligi Srbije.

